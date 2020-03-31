Bademcik şişmesine ne iyi gelir meyan pastilleri ağrıyı hafifletiyor!

Boğazın iki yanında bulunan ve oval şekilli yumuşak doku kitleleri olan bademcikler, lenfatik sistemin önemli parçalarını oluşturuyor. Bademcik şişmesini genellikle boğaz enfeksiyonları yaratıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evde olmaya riayet ettiğimiz şu günlerde hastaneye gitmeden, evde bademcik iltihabını gidermenin yollarını paylaştık. İşte bademcik şişmesine iyi gelen formüller!

Bademcik nedir?



Bademcik, vücudu hastalık ve enfeksiyondan koruyan lenfatik sistemin önemli bir parçasıdır. Ağız yoluyla giren virüs ve bakterilere karşı ilk savunma kapısı bademciklerdir.

Bademcik şişmesinin belirtileri neler?

Şişmiş bademciklere ek olarak bademcik iltihabı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer bazı semptomlarla ortaya çıkabilir:

boğaz ağrısı

tahriş olmuş, kırmızı bademcikler

bademcikler üzerinde beyaz ya da sarı lekeler

boynun yanlarında ağrı

yutma güçlüğü

ateş

baş ağrısı

ağız kokusu

yorgunluk

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Hekime başvurmadan önce ya da tedaviniz ile birlikte evde yapabileceğiniz uygulamalar, bademciklerinizdeki rahatsızlığın azalmasına destek olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Tuzlu su ile gargara yapmak

Ilık tuzlu su ile gargara yapmak ve durulamak, bademcik iltihabının neden olduğu boğaz ağrısını ve acısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca iltihabı azaltabilir, hatta enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilir. Tuzlu su hazırlarken içerisine koyduğunu tuz miktarı da önemlidir. İdeal bir tuzlu su gargarası yapmak için yaklaşık 4 çay kaşığı ılık suya yaklaşık ½ çay kaşığı tuz ekleyin. Tuz eriyene kadar karıştırın. Gargara yapın ve birkaç saniye ağzınızda çalkalayıp tükürün. Normal su ile durulama yapabilirsiniz.

Meyan pastilleri

Özellikle doğal anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşenler veya ağrıyı kendi başına rahatlatabilecek bileşenler içeren pastiller boğaz ağrılarını hafifletirken tedaviye yardımcı olabilir. Meyan içeren pastiller güçlü antienflamatuar faydalara sahiptir.

Boğulma riski nedeniyle küçük çocuklara pastil verilmemeli. Boğaz spreyi bu yaştaki çocuklar için çok daha iyi bir seçimdir.

Ham bal ile hazırlanmış ılık çaylar

Çaya eklenen saf bal, güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir ve bademcik iltihabına neden olan enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilir. Sıcak yerine, ılık çay tercih edilmeli ve bal eriyene kadar karıştırılmalıdır. Zencefil çayı ya da rezene, iltihap ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü anti-enflamatuarlar içerir.

Buzlu parmak dondurmaları veya buz parçaları

Bilindiği gibi genel olarak vücudumuzda toplanan iltihabı ya da ödemi azaltmak için soğuk kompresler uygulanır. Bademcik şişmelerinde de özellikle ev tedavilerinin kolay olarak uygulanamadığı çocuk gruplarında dondurma ya da donmuş içecekler iltihap ya da ağrının azaltılmasında etkili olabilir.

Hava nemlendiricileri

Odanın havası kuru ise veya bademcik iltihabı sonucu ağız kuruluğu yaşanıyorsa, odanın havasını nemlendirmek, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kuru hava, boğazı daha fazla tahriş edebilir ve bu tip aletler havaya nem ekleyerek boğaz ve bademciklerde hissedilen rahatsızlığı hafifletebilir.

Özellikle geceleri uyurken, bademcik iltihabı azalana kadar oda nemli tutulmalıdır. Hava nemlendirici cihazın olmadığı durumlarda sıcak bir banyo yoluyla istenen nem sağlanabilir