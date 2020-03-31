Amine Gülşe ile Mesut Özil çiftinin kızları dünyaya geldi!

2014'te Miss Turkey seçilen Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil çifti 2019'un Haziran ayında hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi. İkili, bebeklerini kucağına aldığını Özil'in sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü çift bebeklerine Eda ismini verdi.

"Bütün insanlığa hayırlı bir evlat olsun"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan aile fotoğraflarını paylaşan Özil, gönderisine "Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin." notunu düştü.

Amine Gülşe kimdir?



Türk kökenli, İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 tarihinde dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce, İsveççe ve İspanyolca konuşabilen Amine Gülşe International High School Of The Gothenburg Regione mezunudur. Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi oldu. 2014 de bir önceki yılın birincisi olan Rüveyda Öksüz'den tacını alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi temsil etti. Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı.