Elma sirkesinin faydaları neler kalp damar hastalıklarını önler!

Elmanın fermentasyonuyla elde edilen elma sirkesi sağlık için önemli faydalara sahip besinlerden biri. Kalori değeri düşük olan elma sirkesi kilo vermeden, diyabet tedavisine; mantar tedavisinden, kalp ve damar hastalıklarına birçok sağlık sorununda fayda sağlıyor. Ancak elma sirkesinin yararları bunlarla sınırlı değil. İşte elma sirkesinin daha önce duymadığınız yararları!

Diyabet tedavisi

Elma sirkesinin şimdiye kadar tespit edilmiş olan en önemli faydası tip 2 diyabetli hastalarda belirtilerin kontrol altına alınmasındaki etkileridir. Elma sirkesi kan şekerini düşürmede güçlü bir etkiye sahiptir. Sirkenin kan şekeri ve insülin seviyeleri için çok sayıda faydası olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Yüksek karbonhidratlı bir yemek sırasında tüketildiğinde, dokuların insülin duyarlılığını %19 ila 34 oranında arttırdığı ve kan şekeri düzeyini belirgin şekilde düşürdüğü tespit edilmiştir.

Kalp ve damar hastalıklarını önler

Sirkenin düzenli tüketimi kan trigliseritlerini, kolesterolü ve kan basıncını düşürür. Böylece, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinde azalma görülür. Sirke bazı kanser türlerinde kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir ve tümörleri küçültebilir.

Mantar ve enfeksiyonları gideriyor

Elma sirkesi, bakteriler de dahil olmak üzere bazı mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. Geleneksel olarak tırnak mantarı, saç biti, siğil ve kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmıştır. Modern tıbbın babası olan Hipokrat, iki bin yıl önce yara temizliği için sirke kullanmıştır.

Gıda koruyucu özelliği

Sirke ayrıca bir gıda koruyucu olarak da kullanılır. Yapılan araştırmalar bakterilerin (E. coli gibi) gıdada üremesini engelleyerek yiyecek maddesinin bozulmasını engellediğini göstermektedir. Bu nedenle bazı yiyecekleri korumak ve bir süre bozulmadan saklamak için doğal bir yol arayanlar elma sirkesi kullanabilirler.

Kilo vermeyi hızlandırır

Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmalar ayrıca sirkenin kilo vermeye yardımcı olabileceğini de göstermiştir. Sirke, tokluk hissini arttırarak kişinin daha az kalori almasına yardımcı olur. Örneğin yüksek karbonhidratlı bir yemekle birlikte sirke tüketilirse, doygunluk hissi artar ve günün geri kalanında 200-275 daha az kalori tüketilir. Aşırı kilolu 175 kişiyle yapılan ve 3 ay süren bir çalışmayla, günlük tüketilen elma sirkesinin miktarı ile orantılı olarak, göbek bölgesi yağlarını eritmeye yardımcı olduğu ve kilo vermeyi hızlandırdığı gösterilmiştir.

Cilt lekelerini yok eder

Elma sirkesi cilt bakımında tonik, yüz yıkama suyu olarak ve hatta leke tedavisi için kullanılabilir. Yüz temizleyici olarak kullanıldığında cildi ve ciltteki gözenekleri derinlemesine temizlemenin etkili bir yoludur. Yüzü günlük olarak suyla seyreltilmiş elma sirkesiyle yıkamak yağ, kir ve ölü cilt hücrelerine ait kalıntıları giderilmesine yardımcı olur. Elma sirkesi doğal bir cilt toniği olarak da tercih edilebilir. Toniğin cilt bakımındaki rolü, cildi bakterilerden ve diğer yabancı maddelerden arındırıp gözenekleri sıkılaştırmaktır. Cilt toniği olarak kullanılabilecek tarif şu şekilde:

1 ölçü elma sirkesi

2 ölçü arıtılmış su

Cildi temizlemek için bir yüz yıkama suyu kullandıktan sonra, bu karışım yüze bir pamuklu ped veya pamuk parçası ile uygulanabilir. Karışımı cilde eşit bir şekilde püskürtmek için bir sprey şişesi de kullanabilirsiniz. Bu tonik özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltler için daha uygundur. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, karışımı kullanımdan önce daha fazla seyreltebilirsiniz. Elma sirkesi ayrıca asidik özelliği nedeniyle retinoik asit gibi diğer asidik cilt bakım ürünleriyle birlikte kullanılmamalıdır.