Karantina süresi biten Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım 17 gün sonra ilk defa!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak birçok davete katılmışlardı. Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçtiği olay sonrası Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, karantinaya alındı. Şeyma Subaşı karantinaya alındıklarını Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Karantina süreci biten Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi. Market alışverişine çıkan Subaşı, Evet bunu ben sizlere söylüyorum ve bir süre daha söylemeye devam edeceğim. Evde Kalalım Türkiye lütfen" dedi.

''17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım''

Bir süredir evinde karantina da olan Şeyma Subaşı 17 gün sonra markete çıktığına dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında, "17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım. Evet bunu ben sizlere söylüyorum ve bir süre daha söylemeye devam edeceğim. Evde Kalalım Türkiye lütfen" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...