Ailesi karantinada olan Pınar Deniz'in anneannesinin vefat ettiği iddia edildi!

''Vatanım Sensin'' adlı dizide oynadığı karakterle hafızalara kazınan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina alındığını anlatmıştı. Ünlü oyuncu test sonucu pozitif çıkarsa kendisi dahil olmak üzere bütün ailesinin karantinaya alınacağını söylemişti. Ünlü oyuncunun anneannesinin vefat ettiği anne ve teyzesinin ise taburcu edildiği iddia edildi.

Bütün ailesi karantimaya alınmıştı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinde Koronavirüs şüphesinden dolayı hastaneye yatırıldığını söylemişti. Anneannesi hakkında bilgi veren oyuncu, kendisinin, teyzesinin ve annesinin de şimdilik karantinada olduğundan bahsetmişti. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti. Deniz’in annesi ve teyzesi ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de aldı. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırdı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırdı.