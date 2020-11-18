Romantik öpüşme nasıl olmalı dokunmadan olmaz!

Bir ilişkinin en önemli temellerinden biri de aşk, sevgidir. Sevgilinize olan tutkunuzu ifade etmenin en iyi yolu da öpüşmekten geçiyor. Peki ateşli ve tutkulu öpücüğün tekniği nedir? İşte elmaelma.com olarak bir araya getirdiğimiz o teknikler...

DOKUN HİSSET!

Öpüşürken ellerinizi kullanın! Partnerinizin sırtına ellerinizi sararak romantizm seviyesini arttırabilirsiniz.

ZAMANLAMANIZI İYİ AYARLAYIN!

Her ilişkide ilk öpücük için doğru zamanlama oldukça önemlidir. Siz kendinizi öpüşmek için hazır hissederken sizce partneriniz de aynı şeyi mi düşünüyor? Buna emin olmadan asla kendi hissettikleriniz doğrultusunda öpüşmeye çalışmayın. Karşı tarafın hazır olup olmadığını anlamak için beden dilini takip edin.

ANI YAŞAYIN!

Öpüşmek hem çok kolay hem de çok zor bir şeydir. Öpüşürken anda kalın ve başka şeyler düşünmemeye çalışıp odağınızı partnerinize verin.

SPONTANE ÖPÜCÜK ROMANTİZMİ ARTTIRIR!

Sevgilinizi hiç beklemediği bir anda öpebilirsiniz! Tabikide burada ilk öpücükten bahsetmiyoruz. İlk öpücük sonralarında partnerinizin dudaklarına zamansız yapışarak romantizmi ateşleyebilirsiniz!

İŞİN İÇİNE DİLİNİZİ KATIN

Her ne kadar bu madde kişiden kişiye değişse de partnerinizin tepkisine bağlı olarak öpüşürken dilinizi kullanın eğer ki partnerinizin hoşuna gidiyorsa ona küçük sürprizler yapabilirsiniz.