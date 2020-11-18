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Cilt Dostu SİNOZ'dan Efsane Kasım İndirimi

Cilt dostu SİNOZ, sonbaharı efsane bir kampanya ile kapatıyor. Bu fırsatı kaçırmayın!

Cilt Dostu SİNOZ'dan Efsane Kasım İndirimi
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Doğadan ilham alan kokularıyla nemlendiriciden yüz bakım maskesine, leke kreminden vücut peelinginepek çok ürün seçeneğiyle cilt dostu SİNOZ,sonbaharı efsane bir kampanya ile kapatıyor. 

 EFSANE KASIM KAMPANYASINI KAÇIRMAYIN 

Sonbaharın kapanışını büyük indirimlerle kutlayan SİNOZ,  tüm ürünlerde Kasım ayı boyuncageçerli olacak net yüzde 50 indirim kampanyasını güzelliğine değer veren kadınlara sunuyor. Kendini şımartmak ve tüm sene bakımlı kalmak isteyenlere, SİNOZ tüm ürünlerinde geçerli olan Efsane Kasım kampanyası ile sonbahara veda ediyor. Doğanın zengin özlerini teknoloji ile birleştiren SİNOZ, cildinizin ihtiyacı olan her türlü vitamin, kolajen ve nemi efektif ürünleri ilesunuyor.

 SİNOZ ürünlerine sahip olmak için www.sinoz.com.tr adresini ziyaret etmenizveya SİNOZ uygulamasından online sipariş vermeniz yeterli! 

30 ilde aynı gün teslimat imkânı sunan Anında Kargo firması ile hızlı ve güvenli teslimat hizmetinden yararlanabilir, ürünleri hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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