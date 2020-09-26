Tahinin faydaları neler vücuttaki tüm zehri temizliyor!

İçerdiği bir çok vitamin sayesinde insan vücudunda akıl almaz fayda sağlayan tahinin aynı zamanda zehir savar olduğunu biliyor muydunuz? Vücuttaki tüm zehri atmaya yardımcı olan tahinin mucize yaratan faydalarını bir araya getirdik! Tahinin faydaları neler? Tahin nasıl yapılır? Tahin neye iyi gelir? İşte tahin hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı elmaelma.com okurları için...

TAHİNİN FAYDALARI NELER?

Özellikle gün içerisinde organik olamayan besinlerin tüketimine sıklıkla yer verdiğimiz bir yaşamda vücutta biriken toksinlerden ve zehirlenmelerin önüne geçmek için tahin tüketebilirsiniz. Tahin zehri vücutta bulundurmaz ve vücuttan atma gibi bir özelliğide bulunmaktadır.

Tahinin içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde kalpte oluşabilecek iltihaplara karşı gelişen kardiovaskuler hastalıklara karşı kalkan görevi oluşturuyor.

Mineraller bakımından da oldukça zengin olan tahinin içerisinde bulunan demir, çinko, kalsiyum, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemini güçlendirmeye birebir! Günde bir kase tahin tüketerek vücudun bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz.

Tahinin içerisinde bulunan kalsiyum minerali kemik gelişimini desteklemede büyük bir etkisi bulunduğu için uzmanlar özellikle gelişim çağında olan çocukların tüketmesi gerektiği ve aynı zamanda bebek bekleyen anne adaylarınında tahin tüketmesini öneriyor. Tahinin içerisinde bulunan amino asitler aynı zamanda kas gelişimi ve kas kuvvetini arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Hafıza güçlendirme gibi özelliğide bulunan tahin beyin gelişimini be beyin sağlığını desteklemeye birebirdir.

EVDE TAHİN NASIL YAPILIR?

Malzemeler; Yaklaşık bir fincan susam,1/4 bardak sızma zeytinyağı, tuzunu biraz yoğun isterseniz 1 çay kaşığından az tuz ilave etmeyi unutmayın.

Yapılış aşaması; Fırını 300 dereceye ayarlayıp ve ısıtın. Tepsiye yağlı kağıdı serin, üzerine susam tohumlarını yayın ve fırına koyun. 6 dakika kadar susamları fırında bekletin. Sonrasında susamları çıkarın iyice karıştırın ve 6-8 dakika daha fırınlayın. Rengi kahverengiye dönüp, susamlardan kavrulma kokusu gelmeye başladığında bu susamların tam kıvamında kavrulduğunu gösterir. Tepsiyi fırından çıkarın ve susamları fırın tepsisinde tutmayın başka bir yere alın çünkü tepsi sıcak olduğu için susamlar kavrulmaya devam edebilir.

Susam tohumlarını blenderin içine koyun bir dakika kadar öğütün. Tohumlar parçalandıktan sonra üzerine zeytinyağını ilave etmeye başlayın. Bir dakika daha çevirme işlemini yapın. Susam ve zeytinyağı karışımı yumuşak bir macun kıvamına gelecektir. Karışım çok kuru ise, bir çay kaşığı kadar daha zeytinyağı ekleyin. Tercihe göre ardından tatlandırmak için çok az miktarda tuzu ilave edin. Tahini cam bir kavanozun içine alın ve ağzını kapayın. Buzdolabında bir ay kadar saklayabilirsiniz.