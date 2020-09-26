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Hülya Avşar kimdir Ayvalık'ta ada satın aldı!

Bir süre önce İstanbul'dan Ayvalık'a taşınan Avşar kızı, Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldı. Oyuncu, yeni mülkünün mimarisini kızı Zehra’ya emanet edecek.

Hülya Avşar kimdir Ayvalık'ta ada satın aldı!
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İddialı paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren oyuncu Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık’tan ada satın aldı. Adanın fiyatını duyanlar ise şaşkınlığa uğradı.

55 Milyon TL'ye ada satın aldı

Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını bilinen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüştü. Ada için 55 milyon TL'yi gözden çıkaran oyuncunun, olumlu geçen pazarlığın ardından birkaç gün içerinde imzayı atacağı öğrenildi. 

Malikane, tenis kortları ve spor alanları olacak

Avşar kızının 55 Milyon TL'lik adasında, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu’na bıraktı. Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar’ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği konuşuluyor.

Hülya Avşar kimdir?

Hülya Avşar, 1963’te, Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde, Celal ve Emral Avşar’ın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi’nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmeyen Avşar, 1979'da Mehmet Tecirli adlı bir mühendislik öğrencisiyle evlendi. Ancak evliliği kısa süren Avşar, ayrılık kararı aldı. Anne tarafından Balıkesir’li olan Hülya Avşar’ın baba tarafı Ardahan/Hasköy’lüdür.

Hülya Avşar, 1981 yılında boşanmasının hemen ardından İstanbul'a taşındı. 1983 yılında katıldığı, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birincilik kanandı. Ancak yarışmanın ertesi günü yaptığı evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alındı. Avşar, çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı. 

Hülya Avşar, Mehmet Tecirli'nin ardından ikinci evliliğini, 1997 yılında iş adamı Kaya Çilingiroğlu ile yaptı. Hülya Avşar, 2005 yılında Çilingiroğlu ile tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından velayeti Avşar’a verilen 1998 doğumlu, Zehra adında bir kız çocukları vardır.

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