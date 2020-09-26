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Kıymalı mercimek köftesi nasıl yapılır bu lezzete doyum olmaz!

Daha enerjik olmanızı sağlayacak, vitamin deposu kıymalı mercimek köftesi ile karşınızdayız! İşte ekonomik ve leziz kıymalı mercimek köftesi tarifi!

Kıymalı mercimek köftesi nasıl yapılır bu lezzete doyum olmaz!
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Yeşil mercimek en değerli protein kaynaklarından biri. Birde kıymayla harmanlanıp köfteye dönüşünce hem lezzetli hem de ekonomik bir tat çıkıyor ortaya. Sadece 100 gram kıyma ekleyerek bol porsiyonlu ve proteinli bir köfte hazırlamak isteyenler için nefis bir tarif bu. Peki kıymalı mercimek köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...

Malzemeler:

3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 su bardağı yeşil mercimek(haşlanmış)
100 gram dana kıyma
1 adet yumurta
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1,5 çay kaşığı kuru nane
1 diş sarımsak(ezilmiş)
1/2 demet maydanoz(kıyılmış)
1/2 su bardağı galeta unu
4 yemek kaşığı su

Nasıl yapılır?

Soğanı yemeklik doğrayın. Bir tavaya sıvı yağını ekleyip hafifçe ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları saydamlaşıncaya dek tavada soteleyin ve ardından ocaktan alıp soğumasını bekleyin.  Haşlamış olduğunuz yeşil mercimekleri geniş bir kaseye alın ve sotelenmiş soğanları üzerine ekleyin. Geriye kalan tüm malzemeleri sırayla kasenin içine ekleyin. Tüm malzemeler birleşip homojen bir köfte harcı elde edinceye dek yoğurun. Köftelere şekil vermek için elinizi ıslatın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve elinizle bastırarak köfte şeklini verin. Tercihen yapışmaz tavaya dilerseniz çok az yağ ekleyerek ısıtmaya başlayın. Şekil verdiğiniz köfteleri tavada arkalı önlü kızarıncaya dek pişirin. Toplamda yaklaşık 5-6 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Ardından sıcak servis edin.

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