search menu
search
close

Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır kaşık kaşık tat!

Bugün elmaelma.com olarak karşı koyulmaz bir tada sahip çikolata soslu irmik tatlısını seçtik. Enfes irmik tatlısı tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz!

Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır kaşık kaşık tat!
-A A+

Kıvamıyla, yoğunluğuyla damaklarda enfes bir tat bırakan irmik tatlısını bu defa çikolata sosuyla birlikte yapıyoruz. Hemen herkesin bildiği bu tatlıyı tam bir görsel şölen sunan çikolatalı sosuyla yemeye doyamayacaksınız. Üstelik hazırlaması da çok çok kolay. 10 dakikada hazırlanan bu tatlıyı çat kapı gelen misafirlere, sevdiklerinize ya da sadece kendinize yapabilirsiniz! İşte nefis çikolata soslu irmik tatlısı tarifi...

Malzemeler:

1 litre süt
9 yemek kaşığı irmik
9 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilya

Çikolata sos için:

1/2 paket çikolata sos
1 su bardağı soğuk süt
1 yemek kaşığı hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Derince bir tencereye sütü alın. İçerisine irmiği ve şekeri ekleyin. Tencerenin altını açın ve tahta bir kaşık yardımıyla karıştırarak pişirmeye başlayın Karışım göz göz olup, güzelce kaynayana dek karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladıktan sonra, iyice yoğunlaşana dek karıştırmaya ara vermeyin. Bozadan daha yoğun bir kıvam aldığında ise içine vanilyayı da ekleyin, karıştırın ve altını kapatın. Bir tart kalıbını ya da kullanmak istediğiniz her hangi bir kalıcı ıslatın. İçerisine hazırladığınız irmikli tatlıyı dökün ve oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.

Buzdolabında 1-2 saat dinlenmiş olan tatlınızı alın ve bir servis tabağına ters çevirerek kalıptan çıkartın. Minik bir tencerede süt ve çikolata sosunu karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana dek karıştırın. Ardından ocağın altını kapatın ve oda ısısına gelene dek, kabuk tutmaması için, ara ara karıştırmaya devam edin.
Servis tabağına aldığınız irmikli tatlınızı, çikolata sosunuzla süsleyin, hindistan ceviziyle taçlandırın ve ardından dilimleyerek servis edin

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hazımsızlık sorununu ortadan kaldırmak istiyorsanız.. Hazımsızlık sorununu ortadan kaldırmak istiyorsanız..
Öneriler
Üstü çıtır çıtır, altı yumuşacık: Süt turtası Üstü çıtır çıtır, altı yumuşacık: Süt turtası
Tatlı
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Önceki Haberler
Ekonomik ve leziz: Kıymalı mercimek köftesi
Ekonomik ve leziz: Kıymalı mercimek köftesi
Oyuncu Fahriye Evcen, fit görüntüsüyle mest etti!
Oyuncu Fahriye Evcen, fit görüntüsüyle mest etti!
Erteleme hastalığından nasıl kurtulurum?
Erteleme hastalığından nasıl kurtulurum?
Sergen Yalçın gönlünü güzel sunucuya kaptırdı!
Sergen Yalçın gönlünü güzel sunucuya kaptırdı!
Harun Tan, 10 yaşındaki oğlunun doğum gününde mezarından ayrılmadı!
Harun Tan, 10 yaşındaki oğlunun doğum gününde mezarından ayrılmadı!
Negatif enerjiden kurtulmanın kesin yolları
Negatif enerjiden kurtulmanın kesin yolları
Avşar kızı Ayvalık'ta ada satın aldı! Fiyatı ise dudak uçuklattı!
Avşar kızı Ayvalık'ta ada satın aldı! Fiyatı ise dudak uçuklattı!
Sinan Akçıl'dan bomba itiraf: İlk kez tek eşliyim!
Sinan Akçıl'dan bomba itiraf: İlk kez tek eşliyim!
Yorumlar