Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır kaşık kaşık tat!

Kıvamıyla, yoğunluğuyla damaklarda enfes bir tat bırakan irmik tatlısını bu defa çikolata sosuyla birlikte yapıyoruz. Hemen herkesin bildiği bu tatlıyı tam bir görsel şölen sunan çikolatalı sosuyla yemeye doyamayacaksınız. Üstelik hazırlaması da çok çok kolay. 10 dakikada hazırlanan bu tatlıyı çat kapı gelen misafirlere, sevdiklerinize ya da sadece kendinize yapabilirsiniz! İşte nefis çikolata soslu irmik tatlısı tarifi...

Malzemeler:

1 litre süt

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

Çikolata sos için:

1/2 paket çikolata sos

1 su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Derince bir tencereye sütü alın. İçerisine irmiği ve şekeri ekleyin. Tencerenin altını açın ve tahta bir kaşık yardımıyla karıştırarak pişirmeye başlayın Karışım göz göz olup, güzelce kaynayana dek karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladıktan sonra, iyice yoğunlaşana dek karıştırmaya ara vermeyin. Bozadan daha yoğun bir kıvam aldığında ise içine vanilyayı da ekleyin, karıştırın ve altını kapatın. Bir tart kalıbını ya da kullanmak istediğiniz her hangi bir kalıcı ıslatın. İçerisine hazırladığınız irmikli tatlıyı dökün ve oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.

Buzdolabında 1-2 saat dinlenmiş olan tatlınızı alın ve bir servis tabağına ters çevirerek kalıptan çıkartın. Minik bir tencerede süt ve çikolata sosunu karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana dek karıştırın. Ardından ocağın altını kapatın ve oda ısısına gelene dek, kabuk tutmaması için, ara ara karıştırmaya devam edin.

Servis tabağına aldığınız irmikli tatlınızı, çikolata sosunuzla süsleyin, hindistan ceviziyle taçlandırın ve ardından dilimleyerek servis edin