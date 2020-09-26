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Aslı Turanlı kimdir Sergen Yalçın ile ilk kez görüntülendi!

Aşk yaşadıkları öne sürülen sunucu Aslı Turanlı ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ilk kez görüntülendi. İkili, Etiler'de bir mekanda yemek yedi.

Aslı Turanlı kimdir Sergen Yalçın ile ilk kez görüntülendi!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Rio Ave takımıyla karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi eleme maçından evvel sunucu Aslı Turanlı ile yemek yedi.

Maç öncesi buluşma

Çift, Etiler’deki Papermoon’da baş başa yemek yedi. 2 saat süren yemeğin ardından Aslı Turanlı mekandan taksiyle ayrıldı. Sergen Yalçın ise bir arkadaşının aracıyla maçın oynandığı Vodafone Park’a geçti.

Aslı'yla tanışabilmek için 3 ay uğraştı

Sergen Yalçın mekanı otopark kapısından terk etti, arkadaşının aracına binerek uzaklaştı. Ünlü teknik direktörün, Aslı Turanlı’yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır beraber oldukları söyleniyor.

Öte yandan Aslı Turanlı, komedyen Ata Demirer'le üç ay aşk yaşamış ve ilişkisini geçen yıl Nisan ayında bitirmişti.

Aslı Turanlı kimdir?

1995'te doğan Aslı Turanlı, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. 

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti. Aslı Turanlı şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programının sunuculuğunu yapıyor.

 

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