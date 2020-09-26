Fahriye Evcen son paylaşımındaki fit görüntüsüyle büyük beğeni topladı!

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve 2019'da da oğulları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğumdan sonra aldığı kilolarla olumsuz yorumların hedefi olmuştu. Evcen şimdi ise son paylaşımındaki fit vücuduyla gündeme oturdu.

Fit görüntüsüyle mest etti

Son dönemde kendini oğlu Karan'a adayan ve yeni dizi tekliflerine temkinli yaklaşan güzel oyuncu verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından 11 milyon takipçisi olan Evcen'in hikaye bölümünden paylatığı fit görüntüsü çok beğenildi.