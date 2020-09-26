Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti!

Eski manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğlu Pars, Nisan ayında mücadele ettiği lenf kanserine yenik düştü. Dün doğum günü olan Pars'ın babası Harun Tan, oğlunun mezarına giderek dua etti. Ebru Şallı ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum" dedi.

Oğlunun mezarı başında bekledi

Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret ederek dua etti. Bir süre mezarı başında duran Tan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı. Acılı babanın oğlunun mezarı başında çekilen fotoğrafları ise görenleri derinden etkiledi.

Ebru Şallı'nın paylaşımları duygulandırdı

Ebru Şallı sosyal medya hesabından oğlunun küçüklüğüne ait kareleri paylaşarak, "Ponçiğim benim seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız. Hep güler yüzlü Parsım benim yine gülmeye devam ediyorsun biliyorum" yazdı.