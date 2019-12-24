Tansiyon neden yükselir uzun çalışma saatleri sebeplerinden biri!

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre uzun çalışma saatlerinin vücuda olumsuz etkileri saptandı. Buna göre uzun mesai saatleri rutin kontroller sırasında tespit edilmeyen gizli hipertansiyon ve yüksek tansiyon riskini arttırabiliyor. İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar...

3 bin 500 beyaz yakalı incelendi

Sonuçları Amerikan Kalp Vakfı'nın "Hypertension" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, Kanada Quebec'te 3 kamu kurumunda 3 bin 500'den fazla beyaz yakalı çalışan incelendi.

Haftada 49 saatten fazla çalışmak hipertansiyon sebebi

Haftada 49 saat veya daha fazla çalışanlarda, gizli hipertansiyon gelişme olasılığının yüzde 70, hipertansiyon riskinin yüzde 66 yükseldiği gözlendi. Yine haftada 41 ila 48 saat çalışmanın, gizli hipertansiyon olasılığını yüzde 54, hipertansiyon riskini de yüzde 42 artırabileceği sonucuna varıldı.

Çalışmada, iş gerilimi, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi ve diğer sağlık faktörlerinin de değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

'Tansiyonunuzu takip ettirin'

Araştırma ekibinin lideri Laval Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği yapan Xavier Trudel, "İnsanlar uzun çalışma saatlerinin sağlıklarını etkileyebileceğinin farkına varmalı, eğer uzun saatler çalışıyorlarsa doktorlarından tansiyonlarını takip etmelerini istemeliler" şeklinde konuştu.