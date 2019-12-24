Pırasa nelere iyi gelir bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden olan pırasa, potasyum, kalsiyum, fosfor ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir bitkidir. Pırasanın vücuda yararları saymakla bitmiyor. Kalp ve kemik sağlığını koruması, hipertansiyon riskini azaltması bunlardan bazıları. Ayrıca pırasa kış aylarında yakalandığımız hastalıklardan korunmamızı sağlayarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. İşte pırasanın bilinmeyen faydaları!

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

Pırasa antiseptik özelliği sayesinde vücuda giren enfeksiyonlu hücrelerle savaşır. Böylece bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Hastalıklara karşı bir kalkan oluşturur. Kış aylarında artan sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.

Kemik sağlığını koruyor

Pırasadaki yüksek K vitamini, kemik sağlığı için hayati önemi olan bir protein olan osteokalsini aktive eder. Kemikleri korumada da pırasa bulunmaz bir nimettir.

Kalp dostu

Kandaki yüksek homosistein miktarı, koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Pırasalar, kandaki homosistein konsantrasyonunu düşürdüğü gösterilen 5-metiltetrahidrofolat adı verilen biyolojik olarak aktif bir folat formu içerir. Pırasalarda bulunan Kaempherol, nitrik oksit üretimini azaltarak kalp sağlığını da iyileştirir.

Hipertansiyon riskini azaltır

Pırasa içerisinde kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı koruyan bir flavonoid olan kaempherol bulunur. Kaempherol, doğal bir dilatör olarak görev yapan ve kan damarlarını gevşeten nitrik oksit üretimini uyarır. Kan damarlarının dinlenmesini sağlar ve hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa, vücudumuzdaki her bir doku için faydalı olan bol miktarda K vitamini içerir. Düşük seviyede K vitamini kanamaya sebep olup ve kan dolaşımını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Kronik iltihap riskini azaltır

Kronik inflamasyon (iltihap) kalp sağlığı için oldukça zararlıdır. K Vitamini diyabet, obezite ve romatoid artrit gibi kronik enflamatuar hastalıklara karşı savaşabilen anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Pırasadaki bol miktarda K vitamini, kronik enflamatuar hastalıkları ve atardamarların istenmeyen kireçlenmelerini önler. K vitaminin yanı sıra, pırasadaki B6 vitamini ayrıca antienflamatuar yarar sağlar.

Doygunluk hissi veriyor, obeziteyle savaşıyor

Pırasalar kilo kaybına yardımcı olur. Düşük kalorili ve yağsız olduklarından şişmanlıkla savaşır. Pırasa doğal bir iştah kesicidir. Yüksek lif içeriği, dolgunluk hissi sağlayarak açlığınızı bastırır. Pırasalarda bulunan hem çözünür hem de çözünmeyen lifler bağırsak aktivitesini düzenler ve şişkinliği azaltır. Zayıflamak isteyenler için faydalıdır.

Detoks görevi

Pırasalar doğal bir idrar söktürücü olmasıyla da bilinir. Cildinizdeki zararlı maddeleri hapsederek ve vücudunuzdan temizleyerek detoksifikasyon sağlar. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.

Güneşin zararlı etkilerinden koruyor

Pırasanın yeşil yaprakları; beyaz kısmından 100 kat daha fazla beta-karoten ve iki kat daha fazla C vitamini içeriyor. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra pırasadaki diğer güçlü antioksidanların birleşimi cildinizi serbest radikallerin ve güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korur.