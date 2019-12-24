Narın faydaları neler mide rahatsızlıklarını gideriyor!

Kışın en değerli meyvelerinden olan nar, faydalarıyla şaşırtıyor. Tane tane yenen kırmızı rengiyle dikkat çeken narın meyveleri kadar çekirdeğinin de sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi bulunuyor. Sindirimi kolaylaştıran yapısıyla nar, mide rahatsızlıklarını gideriyor. İşte narın daha önce duymadığınız faydaları!

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

Sindirimi kolaylaştıran nar, mide ağrısı için bir diğer çözümdür. Nar, hazımsızlık ve sindirim yavaşlığı sebebiyle oluşan mide ağrılarınıza iyi gelir.

Kalp dostu

Nar kalp dostu olması özelliğiyle çok fazla tercih ediliyor. Kalp dostu beslenmede gıdaların ölçüsü de oldukça önemli. Günde 1 kez yenen nar kalbe iyi geliyor.

Diyabeti kontrol altında tutar

Diyabet hastaları genellikle meyve yemenin kendilerine yasak olduğunu düşünür. Nar diyabeti kontrol altında tutar. Nar içerdiği posa sayesinde sağlığa olumlu etkileri bulunan bir besindir.

Kanser önleyicidir

Antioksidan yönünden zengin olan nar, kanser önleyicidir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde nar suyu hafızayı güçlendirir.

Dişlere iyi gelir

Nar diş sağlığına iyi gelir. İlk olarak ağzınızın PH dengesini ayarlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup, yeni çürükler olmasını engeller.

Sindirim sistemini düzenler

Nar sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmaya iyi geliyor. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir ve toksik maddelerin geri emilimini engelliyor.

Basur tedavisinde etkili rol oynar

Nar, basur problemi olanların vazgeçilmez besin kaynağıdır. Posalı gıda alımına başlanan ilk günlerde bağırsaklar bu düzene alışık olmadığı için, gaz ve karın ağrısı şikayeti yaşanabilmektedir. Bu nedenle lifli gıda tüketimi yavaş yavaş artırılmaktadır. Narın içerisindeki posa değeri de yüksektir. Hem zayıf kalmanızı sağlar hem de basur tedavisinde etkili rol oynar.

Eklem ve kas ağrılarını keser

Eklemler, hareketi kolaylaştırmak amacıyla kemikleri birleştiren, onları destekleyen dokulardır. Nar yiyerek eklem ve kas ağrılarını en aza indirebilirsiniz.

Yanıklara tedavi amaçlı kullanılır

Küçük cilt yanığı oluştuysa narın bu yanıkları tedavi edici özelliği vardır. Ayıklanmış nar suyunu küçük yanık olan bölgede 15 dakika bekletin.

Hafızayı korur

Hücre yapısını bozan serbest radikallere karşı etkili koruma sağlar. Nur suyu antioksidan etkisiyle de beyin hücrelerini korur.

Stresi azaltır

Nar yiyerek stresinizi en aza indirebilirsiniz. Sebze ve meyveler yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler ve antioksidan özellik gösteren flavonoid bileşikler ile kalp sağlığını destekler.