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Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar kimdir göğüs kanserine yakalandı!

Beni Bırakma dizisinde Esin karakteriyle tanıdığımız oyuncu Keiko Belir Yarar göğüs kanserine yakalandı. Ünlü oyuncunun sözleri yürekleri dağladı.

Beni Bırakma dizisinin Esin'i Keiko Belir Yarar kimdir göğüs kanserine yakalandı!
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Beni Bırakma dizisinin  Esin'i Keiko Belir Yarar'ın bir aydır kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Oyuncu hastalığını ilk öğrendiğinde yalnızca kızını düşündüğünü dile getirdi. Keiko Belir Yarar ''Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük." sözleriyle yürek dağladı. 

''Evladımı düündüm, o daha çok küçük''

Keiko Belir Yarar, geçtiğimiz ay göğüs kanserine yakalandığını öğrendi.Sabah'ı haberine göre, bir kız annesi oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şoke oldum. Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük."

Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük."

''İyileşip setlere döneceğim'''

Yarar, "11 gün acil serviste kaldım. 12'nci gün yataktan kalkabildim. Zordu, hala da zor ama geçecek. Kızımın kokusu, en büyük sakinleştiricim. Dizi ekibi de hep yanımdaydı. 'Ne zaman kendini hazır hissedersen gel' diyerek iyileşip sete gideceğim umudunu verdiler bana" dedi.

Öleceğimi değil, evladıma ne olacağını düşündüm. O daha çok küçük."

KEİKO BELİR YARAR KİMDİR?

Keiko Belir Yarar, 1977 yılında Japonya'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu Burak Altay ile evlidir. Oyuncu Türkiye'de okul hayatına başladıktan sonra burada kalmış ve evlenmiştir. Tiyatro bölümünü bitiren oyuncu Türkiye'de bazı dizilerden teklif alınca iyiden iyiye ülkemize yerleşmiştir. Tiyatro ve dizi sektöründe aranan isim olmuş günlük dizilerle birlikte günlük dizilerin vazgeçilmez oyuncularından birisi olmuştur.Keiko Belir Yarar, 2008 yılında İyi Uçuşlar adlı dizide oynamıştır. Dizide Pamir Pekin, Sema Mumcu, Berke Üzrek, Ümit Tombak, Nur Fettahoğlu gibi isimler rol almıştır. Oyuncu tüm bu haftalık dizilerden sonra Star ekranlarında günlük olarakyayınlanan dizi Beni Affet'de rol almış ve Piraye karakterini anlandırmıştır. Dizide Şeyma Korkmaz, Murat Danacı, Gaye Turgut, Mert Altınışık gibi bir çok isim yer almıştır.42 yaşındaki oyuncu ATV'de yayınlanan günlü dizi Beni Bırakma'da Esin karakterine hayat veriyor.

 

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