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İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Sultan karakteri ile akıllara kazınan başarılı oyuncu İpek Bilgin, verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı!
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Star TV'nin geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin'in Esma Sultan karakterine can veren İpek Bilgin bir dergiye verdiği farklı pozlarla  sosyal medyayı salladı. Yaşına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği ile büyüleyen Bilgin, takipçilerini mest etti. 63 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

''Benim ruhum sizden daha genç''

İstanbullu Gelin'le popülerliği artan Bilgin, "Herkesin en büyük korkusu zamana yeni düşmek. Siz her dönem güncelsiniz, bunu nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Bu çok içten gelen bir şey.Bir sürü öğrenci ile karşı karşıya geliyorum ve benim ruhum sizden daha genç dediğim zamanlar oluyor. Tutuculuğa karşı söylüyorum bunu. Karşımdaki öğrenilmiş bir tutuculuğu taşıyorsa, yirmi yaşında olsa da tabii ki ben ondan daha gencim."Annem hep iş çıkarma." derdi, ben de derdim ki "Hayat iş çıkarmaktır!  "Tüm o kavgaları kendi kendine yaratıyorsun ve onları sürdürüyorsun. Pasif olduğun zamanlar oluyor ama o kavgalar hep devam ediyor. Daha iyi bir sanat için daha iyi bir dünya için hepsinin daha iyisi için.

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı! İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin verdiği pozlarla şaşırttı!

İpek Bilgin kimdir? 

İpek Bilgin 24 Mart 1956 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı; Fatma İpek Bilgin’dir. Aslında tiyatro oyuncusudur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde dersler vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Aynı zamanda çevirmenlik ve tiyatro yönetmenliği de yapan İpek Bilgin, Eric Morris ve Joan Hotchkis’in “Rol Yapmayın Lütfen” kitabı ile Eric Morris’in “Fütursuz Oyunculuk Oyunculukta İşçilik Süreci” kitaplarını İngilizceden Türkçeye çevirdi.

2005 yılında Hırsız Polis dizisi ile televizyon dünyasına adım atmıştır. Bıçak Sırtı, Ezel, 20 Dakika ve Maral gibi dizilerde oynayan İpek Bilgin ayrıca; Kelebeğin Rüyası, Hükümet Kadın, Hokkabaz ve İki Genç Kız filmlerinde de rol almıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Esma Boran karakterine hayat vermektedir. Bilgin, halen kendisi gibi tiyatrocu olan kızı Çağ Çalışkur'un kurduğu, Craft Oyunculuk Atölyesinde dersler vermektedir. İpek Bilgin, 1.58 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

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