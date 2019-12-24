Tarçın neye iyi gelir tokluk hissi vererek kilo vermeyi sağlıyor!

Tatlıların üzerinde, çaylarda kullandığımız tarçın, yüzyıllardır birçok derde derman oluyor. Kanseri önleme, diyabeti yönetme, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma, beyin fonksiyonunu arttırma, bazı bilişsel bozuklukları önleme, sindirimi ve bağışıklık sisteminin gücünü arttırma yeteneği bulunan tarçının faydaları saymakla bitmez.

Antioksidan kaynağı

Tarçın, vücutta serbest radikallerin büyümesini engelleyen büyük miktarlarda antioksidan içerir. Vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatır. Tarçın, en yüksek antioksidan bitki olarak test edilmiştir ve diğer bitkilerle karşılaştırıldığında, baharatlar arasında antioksidanlarda yedinci sıradadır. Flavonoid ve fenolik asit tarçında çok sayıda bulunur ve bu bileşikler stresi azaltmada birlikte görev yapar.

Kilo kontrolü

Tarçın kilo vermede yardımcı olur. Bunun nedeni, tarçının sindirim sistemindeki yiyeceklerin yavaş bir şekilde dağılmasına yardımcı olmasıdır. Bu, doluluk hissi verir, yemek yeme isteğini azaltır ve daha az gıda maddesinin alınmasına yardımcı olur.

İnflamasyonla mücadele eder

Tarçın, anti inflamatuar özelliklere sahiptir. Kalp krizi, felç, yüksek tansiyon ve diğer ilgili hastalıkları azaltmaya yardımcı olur. Kötü kolesterolü düşürdüğü ve vücutta iyi kolesterolü geliştirdiği bulunmuştur. Tarçın, akciğerleri destekleme özelliğine sahiptir ve anti-inflamatuar özelliğinden dolayı vücuttakis dokusu hasarı ile savaşabilir.

Diş ağrısına çare

Ağızdaki bakterilerin çoğalması dişlerde plak ve diğer hastalıkların oluşmasına yol açar. Tarçın, bol miktarda antibakteriyel özelliklere sahiptir ve düzenli olarak alındığında dişleri sağlıklı tutar. Ağrıyan bir dişe ve etraftaki bölgelere iki damla tarçın yağı sürmenin diş ağrısı ve diş çürümelerini azalttığı bulunmuştur.

Tip 2 diyabeti önlüyor

Tarçın, insülin duyarlılığını artırma gücüne sahiptir ve bu, tip 2 diyabet ve metabolik direncin önlenmesine yardımcı olur. Tarçın kişide kan şekeri seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur ve bu nedenle, anti-diyabetik gıda olarak bilinir. Tarçın, kan dolaşımına girdikten sonra kan şekeri seviyesini azaltarak, sindirim sistemindeki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır. Bu nedenle, diyabetik hastalar için bazen bir nimet olarak görülür.

Parkinson ve Alzheimer'ı önlüyor

Tarçının, nörodejeneratif hastalığı olan hastalarda pozitif, yatıştırıcı etkileri olduğu bulunmuştur. Bir çalışma, tarçının Parkinson hastalığına ve Alzheimer hastalığına yol açan iki bileşiği önlediğini düşündürmektedir. Tarçın alımı, beyindeki tau proteininin büyümesini de engeller. Bu protein, Alzheimer’ın neden olduğu önemli bir faktör olarak tanımlanmıştır. Tarçın, nöronları ve motor duyusal aktiviteleri koruyarak, Parkinson hastalığına sahip hastalara da yardımcı olmaktadır.

Kanser riskini azaltır

Tarçının, kansere neden olan hücrelerin büyümesini ve kolondan detoksifiye edici elementleri azaltarak kolon kanseri oluşum olasılığını düşürdüğü bulunmuştur.

Virüs enfeksiyonlarını tedavi eder

Tarçın virüs enfeksiyonlarından koruma gücüne sahiptir. Soğuk algınlığı semptomlarının kontrolünde fayda sağlar. Aynı zamanda balgam ve göğüs tıkanıklığının oluşmasını önler. Kış mevsimi ve soğuk iklim için idealdir.

Dikkat eksikliğini gideriyor

Tarçın dikkat eksikliği bozukluğu olan kişiler için faydalıdır. Bu hastaların genellikle gün içerisinde kolayca dikkati dağılır. Uzun süreler boyunca oturmakta ve bir şeyleri organize etmede zorlanırlar. Aşırı konuşma, öfkeli olma, sabırsızlık bu insanlar arasında görülen diğer belirtilerdir. Düzenli olarak tarçın alımının dikkat eksikliği bozukluğu olan hastalarda önemli değişiklikler yaptığı bulunmuştur.

Kısırlık tedavisi

Tarçın, doğal bir afrodizyaktır ve cinsel isteği arttırdığı bulunmuştur. İnfertilite tedavisinde de kullanılır. İnfertilite tedavisinde tarçının rolü, erkeklerde cinsel isteği iyileştirmek ve böylece sperm üretimini arttırmaktır.

Genç görünün cildin sırrı

Tarçının, vücutta kollajen üretimini geliştirdiği bulunmuştur ve bu da cildin genç ve sağlam olmasını sağlar. Tarçın ile yapılan peeling, cildi ve saç derisini besler. Tarçını evde yüz bakımında ve sivilce tedavisinde de kullanabilirsiniz.