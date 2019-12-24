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Sinüzite ne iyi gelir sakın bu yanlışları yapmayın!

Yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan sinüziti iyileştirmek için yapılan bir takım yanlışlar var. İşte sinüziti tedavi etmek için yapılan yanlışlar!

Sinüzite ne iyi gelir sakın bu yanlışları yapmayın!
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Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı ve akut dönemde ateş ile kendini gösteren yüz bölgesinde bulunan hava boşluklarının iltihaplanması sonucu oluşan sinüzit, hayat kalitesini düşüren önemli sağlık sorunlarından biri.  Sinüzit genellikle immün sistemi zayıflayan, ani hava değişimlerine maruz kalan, yeteri kadar dinlenemeyen ya da burun içinde et büyümesi, deviasyon gibi darlık yapan sorunları olan kişilerin şikayet ettiği bir rahatsızlık.

Sinüzit ameliyatla iyileşmez

Sinüzit ameliyatları et büyümesi gibi burun içini daraltan patolojileri ameliyat ile ortadan kaldırmak, aynı zamanda sinüs ağızlarını genişleterek sinüslerin kendini temizlemesini sağlamak amacıyla yapılır. Kronik sinüzit hastaları, ameliyat sonrasında kronik sinüzitten kurtulur ancak daha az olmakla birlikte akut sinüzit atakları geçirebiliyor. Bu ataklar da normal sağlıklı bireyler gibi antibiyotikle tedavi edilebiliyor.

Acı kavun bitkisi sinüzite iyi gelir 

Bitkiler hastalıkları tedavide sıkça başvuran doğal kaynaklardan. Acı kavun adı verilen bitkinin suyu da sinüzitleri açmak için halk arasında yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Fakat dokuları kimyasal olarak yakma tehlikesi olan bu bitki, körlüğe varan risklere sahip.

Bilinçsizce tüketilen bitki ve bitki çayları 

Sağlık konusunda uzmanından yardım almak daima önem arz ediyor. Bazı baharat ve çaylar kişinin varsa diğer kronik hastalıklarına göre tüketilmeli. Bazı besinler tansiyonu, bazı besinler diyabet hastalarında şekeri yükseltebilmektedir. Hastaların mevcut olan diğer hastalıklarını etkilemeyecek şekilde aktardan alınan bitkisel takviyelerin doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir.

Acı yemek sinüzite iyi gelir 

Biberin içinde bulunan kapsaisin denilen madde vücutta birçok metabolik olayı etkilerken aynı zamanda vücutta adrenalin sentezini artırıyor. Bu da normalde burun açıcı olarak kullanılan burun spreylerinin yaptığı işlevi yapması anlamına gelir. Bu anlamda acı biberin sinüzitte ve gribal enfeksiyonlarda etkili bir besin olduğu söylenebilir. Ancak her besinde olduğu gibi aşırı tüketmek vücuda zararlı. Acı biber fazla tüketildiğinde ciddi mide hastalıklarına, hemoroide ve birçok başka hastalığa yol açabiliyor.

Sinüzitten kurtulmak mümkün değildir

Sinüzit ameliyatları kronik halin giderilmesi için yapılır. Ameliyat sonrası hastalıktan muzdarip kişi herkes gibi örneğin senede 1 defa sinüzit atağı geçirebilir. Bunun dışında sürekli yaşam kalitesini düşüren kronik sinüzitten kurtulmuş olur.

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