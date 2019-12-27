Zatürre nedir göğüs ağrısı ve öksürük belirtileri!

Zatürre, zamanında tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara varan etkilere sahip bir ateşli hastalık. Öyle ki zatürre en fazla ölüme sebebiyet veren hastalıklar arasında yer alır. Akciğer iltihaplanması olan zatürre ateş, öksürük, göğüs ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirtilere sahip olanların önlem alması elzem olan zatürre tedavisinde muhakkak bir hekime başvurmak gerekiyor. İşte zatürre hakkında tüm merak ettikleriniz...

Zatürre nedir?

Zatürrenin tıbbi adı pnömonidir. Akciğerin iltihaplanmasıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşabilir. En sık görülen, hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasındadır. Akciğerde meydana gelen bu enfeksiyon, alveol adı verilen havayla dolu küçük akciğer keseciklerine iltihap hücrelerinin birikmesine ve yine bu alana kan damarlarından gelen serumun dolması şeklinde ortaya çıkan, bazen ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. İçleri serum sıvısı ve iltihap hücreleri ile dolan, yani hava içeriğini kaybeden alveoller solunum işlevlerini yerine getiremezler.

Kronik rahatsızlığı bulunanlar risk altında

Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülür.

Zatürre belirtileri

Ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı zatürrenin en sık rastlanan belirtileridir. Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kas-eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtiler de görülebilir. Ağır zatürre durumlarında bir hastada deri ve mukozanın mavi renk alması, ciddi nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve bilinç bulanıklığı olabilir.

Bulguları:

Solunum hareketleri ve öksürüğe bağlı olarak şiddetlenen göğüs ağrısı

Dudaklarda oluşan uçuklar

Aşırı susama, Hızlı solunum

Yüzde şişme, Kuru ve beyaz dil

Dudaklarda mavileşme

Miktarı azalmış ve bekletildiğinde açık renk tortu bırakan idrar

Koma, bilinç bulanıklığı

Zatürre tedavisi

Antibiyotikler, tedavinin temelini oluşturur. Ayrıca bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler gibi tedaviler genellikle kullanılır. Hastaneye yatması gereken hastalarda daha farklı tedaviler gerekebilir. Çok ağır zatürre durumlarında yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanma zorunluluğu doğabilir.

Zatürreye neden olan mikrobun belirlenmesi çoğu kez mümkün olmayabilir. Ancak zatürre tanısı konduktan sonra en kısa zamanda antibiyotik tedavinin başlanması gereklidir. Bu nedenle hastanın yaşı, kronik hastalıkları, zatürrenin şiddeti gibi durumlar dikkate alınarak antibiyotik tedavi başlanır.

Tedavi süresi 21 güne kadar çıkabiliyor

Tedavi süresi hastalığın başlangıçtaki şiddetine, sorumlu mikroba, eşlik eden bir hastalığın olup olmamasına ve hastanın bireysel yanıtına göre değişebilir. Genellikle ateşin düşmesini takiben 5-7 gün daha antibiyotiğe devam edilmesi önerilmektedir. Ancak bazı mikrop türlerine bağlı zatürre durumlarında tedavi süresini 10-14 güne bazen 21 güne kadar uzatmak gerekebilir. Hatta cok ağır zatürrelerde (özellikle akciğerde sıvı toplanması ile seyreden) tedavi süresi daha uzun olabilir.