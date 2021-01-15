Salep nasıl yapılır mis kokusuyla baş döndürür!

Salep, kış mevsiminin olmazsa olmaz içeceklerinden. Yapımı daha pratik olduğu için hazır salepleri almaya alışık olsak da evde salepi kendimiz yapabiliriz. Evde yapılan saleplerin paketlerde satılanlardan daha lezzetli olduğuna emin olabilirsiniz! Evde salep hazırlamak için yapmanız gerekenler oldukça basit! İşte ev yapımı salep tarifi!

Malzemeler:

1 litre kadar süt

1/2 Yemek kaşığı saf toz salep

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

Çubuk tarçın

Üzeri için:

Toz tarçın

Yapılışı:

İlk önce toz salebinizi ve toz şekerinizi derin bir kabın içine alın. Daha sonra bir tencerenin içinde sütü kaynatın, Kaynadıktan sonra altını kısın. Kabın içinde karıştırdığınız toz salep ve şekeri kaynayan sütün içine yavaş yavaş dökün. En önemli nokta mutlaka karıştırmayı bırakmayın. Salep kıvamı yoğunlaşana kadar karıştırmaya devam edin. Köpükler oluşmaya başladığında salep olmuş demektir. Son olarak bardaklara boşaltın ve çubuk tarçınla servis edin. Afiyet olsun.