Boşanma sonrası depresyon nasıl atlatılır kendinize iyi bakmalısınız!

Severek hayatınızı birleştirdiğiniz, çok önemsediğiniz, belki de yıllarınızı verdiğiniz ilişkinizin bitişine bakıyorsunuz... Bu süreçlerden geçmenin oldukça zor olduğunu biliyoruz. Toparlanmak her ne kadar zor olsa da geleceğinize bakıp sevdikleriniz ve kendiniz için olumlu düşünmeniz gerekiyor. Sizi boşanma sonrası dönemde rahatlatacak 3 öneriyi paylaşıyoruz...

Kendinize iyi bakın

Boşanma sonrasına başkalarına daha fazla değer vermeye başlayabilirsiniz. Ancak farkında olmadığınız şey; hayatınızdaki en önemli kişiyi, yani kendinizi unuttuğunuz gerçeğidir. Elbette, hayatınızdaki diğer tüm insanlar da önemlidir ama hem ruhsal hem de fiziksel olarak kötü bir durumda kalırsanız onlarla ilgilenemezsiniz. Bu nedenle, sağlığınıza her zaman dikkat ettiğinizden ve ciddiye aldığınızdan emin olun. Bu süreçte kendinize sevdiğiniz bir spor dalı bulun ve deneyin. Spor sadece sizi fiziksel olarak dinç tutmayacak, aynı zamanda yeni bir hobi bulmanızı da sağlayacak.

Üzülmenize izin verin

Birçok insanın boşanma sürecinde üzüldüğünü, acı çektiğini hatta endişe duyduğunu unutmayın. Bu süreçte üzülmek çok normaldir ve içinde bulunduğunuz bu günlerde kendinize baskı oluşturmayın, üzüntünüzü de yaşayın. Boşanma kararı sonrası ilişkiniz ne kadar uzun sürerse, gitmesine izin vermek o kadar zor olacaktır. Bir noktada, her şeyin bittiğini ve artık bu kadar küçük bir şeye üzülmek istemediğinizi anlayacaksınız.

Hayatınızda önemli bir yere sahip olan insanlara sevginizi verin

Elbette evlilik döneminizde de sevdiklerinizle ilgilenmeye çalışıyordunuz. Ancak, mutsuz ve sorunlu bir ilişkiyle bunu yapmak muhtemelen daha zordu. Bu nedenle, evliliğiniz bittikten sonra, sizin için hala önemli olan insanlarla iletişim halinde olduğunuzdan emin olun. Bunlar ebeveynleriniz, arkadaşlarınız ve hatta işyerindeki meslektaşlarınız olabilir. Ayrıldıktan sonra sevgi ve ilginizi ihmal ettiğiniz kişilere yöneltin. Bu süreçte tabii ki yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz fakat buna odaklanmayın, hayat sizin karşınıza doğru zamanda doğru kişiyi çıkaracaktır. Bu süreçte önceliğiniz aileniz ve sevdikleriniz olsun.