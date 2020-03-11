Çiftleri birbirine bağlayan şeyler neler anılarınızı canlı tutun!

İlişkinizi canlı tutacak, uzun süren mutluluğu yakalamak düşündüğünüz kadar zor değil. Çok da üzerinde durmadığınız, basit gibi görünen davranışlar aslında ilişkinizi sağlamlaştırıyor. Örneğin eşinizin işindeki başarısını takdir etmek asla es geçmemeniz gereken durumlardan biri olmalı. İşte çiftleri birbirine sıkı sıkıya bağlayacak tüyolar!

Birbirinizin başarılarını taktir edin

Eşinizin çalışma hayatı ile ilgili heyecan verici durumlarda gösterdiğiniz tepkiler, kriz durumundaki tepkileriniz kadar önemlidir. Zor zamanlarda verdiğiniz tepkiler aslında ilişkinize çok da katkı sağlamaz. Onun başarısı ile yapacağınız bir kutlama, egosuna iyi gelecek, kendisini iyi hissetmesini sağlayacaktır.

Komik anılarınızı her daim canlı tutun

İlişkilerinde kahkahayı eksik etmeyen çiftler “eski güzel günleri” unutmayan çiftler daha sağlıklı ve güçlü bir bağ kurar. İnsanlar aynı şeye kahkaha atabiliyorlarsa, birbirlerinin görüşlerine de önem verirler. Başkalarının anlamadığı, sadece iki kişi arasında olan espri konuları, ilişkiyi güçlendirir.

Yatakta romantik olun

Romantik ilişkinizi devam ettirmenin en emin yollarından birisi, cinsel hayatınızı canlı tutmaktır. Aktif bir cinsel hayat, ilişkinizin en temel unsurlarındandır.

Eşinizle spor yapın

Eşinizle spor yaparak, bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Birlikte spor yapan çiftlerin % 94’ü, bu durumun ilişkilerine iyi geldiğini söylemektedir. Birbirinizi motive edersiniz ve birlikte bisiklete binmek ya da yürüyüşe çıkmak heyecan verici olabilir.

Onu dinleyin

Erkekler genellikle kadınları dinlemediği için eleştirilirler. Ama kabul edin, kadınlar da dinleme konusunda çok başarılı değiller. Aslında birbirlerine empati gösteren çiftler, uzun sürede daha çok birlikte olma şansı elde ederler. Daha iyi bir dinleyici olmak, sağlıklı ilişkinin temelidir. Eşiniz kendi duygularını anlatırken, onu dinlediğinizi hissettirin. Sözünü kesmeyin.

Arkadaşları ile yakınlaşın

Ortak arkadaşlarınız mutlaka vardır ama onun arkadaşlarına saygı göstermeli ve onlarla da güzel ilişki kurmalısınız. Yakın arkadaşlar ve aile ile ne kadar yakın ilişkiniz olursa, çiftler de o kadar mutlu olur.

Tartışma çıktığında adil davranın

İlişkinize zarar vermeden tartışmak için kelime seçiminize dikkat edin. Araştırmacılar, tartışırken çoğul özne kullanan çiftlerin, olumlu duygularını ifade ettiğini ve sonradan daha az zihinsel stres yaşadığını söylemektedir. ‘Ben’ yerine ‘biz’ odaklı konuşursak tartışmalar daha ılımlı olur.

Değişikliğe izin verin

Her hafta aynı yerde yemek yiyerek ilişkinizdeki heyecanı arttıramazsınız. Ne kadar zevk alsanız da arada bir değişiklik yapmak iyidir. Yürüyüşe çıkmak, aşçılık kursuna yazılmak ya da lunaparka gitmek gibi değişikliklere açık olun. Daha önce ya da son zamanlarda yapmadığınız bir şey çekin. Yeni deneyimler, beyninizde dopamin salgılanmasına neden olur ve keyfiniz artar. Partnerinizle birlikte yapınca da aranızdaki bağ artar.

Her gün soracağınız soru

“Günün nasıl geçti hayatım?” Evet klişe gibi gelse de bu ritüel kullanılmadığında, evliliğiniz alarm vermeye başlar. Her akşam küçük bir sohbet, ilişkinizi güçlendirir. Yaşadığı olumlu gelişmeleri birbiri ile paylaşan insanlar ertesi gün kendilerini daha iyi hisseder.

Kavga sonrasında kontrolü kaybetmeyin

Eğer aranızda bir soğukluk varsa, panik yapmaya ya da evlilik danışmanına koşmaya gerek yoktur. Birbirinizden rahatsız olmanız, aslında ilişkinizin sağlıklı olduğunu ve aranızdaki bağın kopmadığını gösterir. Kendinizi ifade etmekte rahat olduğunuz anlamına gelir. Çok yakın ve kavgasız ilişkiler de rahatsızlık verebilir. Arasıra kavga etmek ilişkiniz için iyidir.