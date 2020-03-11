Coleslaw (Lahana salatası) nasıl yapılır muhteşem tat!

Farklı bir salata tarifi arayanlar için mükemmel bir seçenek olan mayonezli lahana salatası coleslaw tarifini sizin için hazırladık. Kolaylıkla yapabileceğiniz bu eşsiz salata yemeklerinizin yanına çok yakışacak. Sizi daha fazla bekletmeden tarifi aşağıya bırakıyoruz. İşte şahane coleslaq salata tarifi...

Coleslaw malzemeler:

Büyük bir lahananın 1/4'ü ya da küçük bir lahananın yarısı

1 adet iri havuç

8 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

4 yemek kaşığı limon suyu

İri bir soğanın 1/4'ü

Coleslaw salatası nasıl yapılır?

Lahanayı büyüklüğüne göre 2 ya da 4 parçaya bölün, yıkayın ve ince ince kıyın. Havucu soyup rendeleyin. Soğanı 4 parçaya bölüp rendenin en ince gözüyle rendeleyin. Mayonez, şeker, tuz, sirke ve limon suyunu küçük bir kasede tüm şeker eriyinceye kadar çırpın. Geniş bir karıştırma kabında tüm malzemeleri karıştırın. Lahana salatasını ister hemen isterseniz 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın. Afiyetler olsun...