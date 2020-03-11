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İrmik tatlısı nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Tadına doyum olmaz sütlü tatlılardan biri olan irmik tatlısı tarifini elmaelma.com olarak sizin için paylaştık. İşte nefis tadıyla irmik tatlısı tarifi!

İrmik tatlısı nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!
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Sütlü tatlılar çoğumuzun vazgeçemediği favori tatlılarını oluşturuyor. 9 kaşık, irmikli gibi isimlerle de anılan irmik tatlısı, irmiğin verdiği muhteşem kıvamı, enfes lezzetiyle sizi mest edecek. Üstelik kolay yapılışıyla zamanınızı çalmayacak, anında hazırlayabileceksiniz. Muhteşem irmik tatlısı tarifi içeriğimizde!

Malzemeler:

9 yemek kaşığı irmik
9 yemek kaşığı toz şeker
1 litre süt
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Öncelikle derince bir tencereye sütü alın ve üstüne irmikle şekeri ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırrarak altını açın ve muhallebiniz göz göz olup kaynamaya başlayana dek karıştırın. Göz göz kaynamaya başladığında altını kısın; tereyağı ile vanilini ekleyip kaarıştırın ve altını kapatın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra buzdolabında 4- 5 saat kadar bekletin. Soğuduktan sonra dilimleyin, antep fıstığı ile süsleyin ve servis edin. Hindistan cevizi ve ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Afiyetler olsun!

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