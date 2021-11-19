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Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket

Masterchef'in elenen yarışmacısı Tunahan Ak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ak, sosyal medyada programın kurgu olduğunu öne süren bir paylaşımı beğendi.

Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket
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MasterChef Türkiye'de bu sezon sempatik tavırlarıyla dikkat çekmesine rağmen sonraki haftalarda yarışmaya veda eden Tunahan Ak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ak, sosyal medyada programın kurgu olduğunu öne süren bir paylaşımı beğendi.

TV8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya veda eden Tunahan Ak, programın kurgu olduğunu öne süren bir hamlede bulundu.

KURGU İDDİASINI ORTAYA ATAN PAYLAŞIMI BEĞENDİ


Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğenerek gösterdi.

 TUNAHAN AK KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021'de yarışan Tunahan Ak, 19 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söylemişti. Tunahan Ak, 19 Eylül'de yarışmaya veda etmişti.

 Kaynak: Snob magazin

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