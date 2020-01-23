search menu
search
close

Eski sevgiliyi unutmanın yolları neler arkadaş kalmayın!

Ayrılık acısını atlatmak her ne kadar zor olsa da acının üstesinden gelmeye yarayacak ipuçları var. İşte aşk acısının üstesinden gelecek 4 şey!

Eski sevgiliyi unutmanın yolları neler arkadaş kalmayın!
-A A+

Taze bir ayrılık sonrası yaşanan hayal kırıklığı, özlem, mutsuzluk gibi hisleri üzerimizden atmak zor olsa da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkiniz ister uzun olsun ister kısa, bitmesi çoğu zaman acı verir ancak aşılamaz değildir. Ayrılık sonrası arkadaşlar ve ailenin de desteği çok önemli ama burada kendinize iyi gelecek kişi yine sizsiniz. İşte ayrılık acısınından kurtulmak için yapmanız gereken 4 şey..

Acınızı tedavi edin

Ayrılık acısı, ağrısı sadece mecaz anlamlı bir kullanım değildir. Yani fiziksel acılarınız gibi ayrılık acınızı da tedavi edebilirsiniz. Erken dönemde alınan ağrı kesicilerin duygusal ağrılara da iyi geldiğini gösteren bazı çalışmalar mevcut. Öte yandan yapılan araştırmalar, ayrılık sonrasında çiftlerin birbirine olan temasları da çok özlediğini ortaya koydu. Uzmanlar bu noktada, ayrılık acısı çeken bir kişinin masaj yaptırarak acısını hafifletebileceğini söylüyor. Masaj, her ne kadar sevdiğiniz kişinin dokunuşu ile aynı olmasa da pozitif bir etki yaratarak yardım eder. 

Arkadaşlarınız ve ailenizden kopmayın

Bir acıyı atlatabilmenin en önemli adımlarından biri sevdiklerinizle vakit geçirmektir. Aile ve arkadaşlar sadece dertlerinizi dinlemek için değil, sizi güçlü tutumak için de vardır. Bu yüzden ayrılık sürecinde onlardan uzak kalmayın, sevdiğiniz aktiviteleri beraber yapın. Kafanızın dağıldığını, modunuzun değiştiğini göreceksiniz. 

Arkadaş kalmayın

Eski sevgilinizle ayrıldıktan sonra arkadaş kalmak size pek de yardımcı olmaz. Özellikle birbirinizi sıklıkla görme durumundaysanız, mesela aynı iş yerinde çalışıyorsanız, bu süreci atlatmak uzun sürebilir.

Onunla düşman olun demiyoruz ama uygun bir dille birbirinizden uzak kalmanız gerektiğini söyleyebilirsiniz. Eğer onla ilgili her şey size daha çok acı veriyorsa, sosyal medya hesaplarını da devreye sokabilir, arkadaşlıktan çıkarabilirsiniz. 

Yeni aşklara kapanmayın

Kendinizi ilişkiye hazır hissetmeden yeni bir aşka yelken açmak zor, haklısınız. Ancak bu, flörtten tamamen kopacağınız anlamına gelmiyor. Yeni bir sevgiliniz olsun istemiyorsanız da dating uygulamalara giriş yapabilir, yeni insanlarla tanışıp sohbet edebilirsiniz. Flört etmek, her zaman özgüvenin yerine gelmesine yardımcı olur.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tarkan'dan 13 yıldır imar izni alamadığı arsayla ilgili açıklama! Tarkan'dan 13 yıldır imar izni alamadığı arsayla ilgili açıklama!
Magazin
Kimse manzaraya bakmadı! Kıyafetini görenler yorum yağdırdı! Kimse manzaraya bakmadı! Kıyafetini görenler yorum yağdırdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Önceki Haberler
İşte makyaj malzemelerinizi temizlemenin en kolay yolu!
İşte makyaj malzemelerinizi temizlemenin en kolay yolu!
Pastaneden aldığınız gibi: Elmalı kurabiye tarifi!
Pastaneden aldığınız gibi: Elmalı kurabiye tarifi!
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Leziz mi leziz: Fırında kaşarlı mantar
Evliliğinizin ilk yılı bu kurallara mutlaka uyun!
Evliliğinizin ilk yılı bu kurallara mutlaka uyun!
Çocuğunuz kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsa dikkat!
Çocuğunuz kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsa dikkat!
Gelecekten sürekli kaygı ve endişe duyuyorsanız...
Gelecekten sürekli kaygı ve endişe duyuyorsanız...
Mide rahatsızlıklarını gideriyor!
Mide rahatsızlıklarını gideriyor!
Güzelliğiyle baş döndürdü! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Güzelliğiyle baş döndürdü! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Yorumlar