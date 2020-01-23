Eski sevgiliyi unutmanın yolları neler arkadaş kalmayın!

Taze bir ayrılık sonrası yaşanan hayal kırıklığı, özlem, mutsuzluk gibi hisleri üzerimizden atmak zor olsa da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkiniz ister uzun olsun ister kısa, bitmesi çoğu zaman acı verir ancak aşılamaz değildir. Ayrılık sonrası arkadaşlar ve ailenin de desteği çok önemli ama burada kendinize iyi gelecek kişi yine sizsiniz. İşte ayrılık acısınından kurtulmak için yapmanız gereken 4 şey..

Acınızı tedavi edin

Ayrılık acısı, ağrısı sadece mecaz anlamlı bir kullanım değildir. Yani fiziksel acılarınız gibi ayrılık acınızı da tedavi edebilirsiniz. Erken dönemde alınan ağrı kesicilerin duygusal ağrılara da iyi geldiğini gösteren bazı çalışmalar mevcut. Öte yandan yapılan araştırmalar, ayrılık sonrasında çiftlerin birbirine olan temasları da çok özlediğini ortaya koydu. Uzmanlar bu noktada, ayrılık acısı çeken bir kişinin masaj yaptırarak acısını hafifletebileceğini söylüyor. Masaj, her ne kadar sevdiğiniz kişinin dokunuşu ile aynı olmasa da pozitif bir etki yaratarak yardım eder.

Arkadaşlarınız ve ailenizden kopmayın

Bir acıyı atlatabilmenin en önemli adımlarından biri sevdiklerinizle vakit geçirmektir. Aile ve arkadaşlar sadece dertlerinizi dinlemek için değil, sizi güçlü tutumak için de vardır. Bu yüzden ayrılık sürecinde onlardan uzak kalmayın, sevdiğiniz aktiviteleri beraber yapın. Kafanızın dağıldığını, modunuzun değiştiğini göreceksiniz.

Arkadaş kalmayın

Eski sevgilinizle ayrıldıktan sonra arkadaş kalmak size pek de yardımcı olmaz. Özellikle birbirinizi sıklıkla görme durumundaysanız, mesela aynı iş yerinde çalışıyorsanız, bu süreci atlatmak uzun sürebilir.

Onunla düşman olun demiyoruz ama uygun bir dille birbirinizden uzak kalmanız gerektiğini söyleyebilirsiniz. Eğer onla ilgili her şey size daha çok acı veriyorsa, sosyal medya hesaplarını da devreye sokabilir, arkadaşlıktan çıkarabilirsiniz.

Yeni aşklara kapanmayın

Kendinizi ilişkiye hazır hissetmeden yeni bir aşka yelken açmak zor, haklısınız. Ancak bu, flörtten tamamen kopacağınız anlamına gelmiyor. Yeni bir sevgiliniz olsun istemiyorsanız da dating uygulamalara giriş yapabilir, yeni insanlarla tanışıp sohbet edebilirsiniz. Flört etmek, her zaman özgüvenin yerine gelmesine yardımcı olur.