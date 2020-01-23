Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Oldukça pratik, leziz mi leziz fırında kaşarlı mantar tarifini denemeye ne dersiniz? Mantar ve erimiş kaşarın muhteşem uyumu sizi mest edecek. Kısa sürede bu eşsiz tadı hazırlayabileceksiniz. Peki fırında kaşarlı mantar tarifi nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte enfes kaşarlı mantar tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı...

Malzemeler:

1,5 yemek kaşığı tereyağı

8 adet mantar

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 dal taze kekik

80 gram kaşar peyniri(dilimlenmiş)

Tarifin Püf Noktası

Mantarları yıkamak yerine baş kısımındaki kabuğunu soyun ve nemli bir bezle temizleyin. Mantarı çok fazla suyla temas ettirmek kararmasına sebep olacaktır. Ancak içinize sinmediyse hızlıca sudan geçirmeniz yeterli olacaktır.

Yapılışı:

1,5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve doğradığınız 8 adet mantar sapını da ilave edip soteleyin. Halka halksa doğranmış 2 diş sarımsağı da üzerine ilave edinve 3-4 dakika daha soteleyin. Son olarak 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 2 dal kekiği de mantarların üzerine ilave edin ve tavayı ocaktan alın. Sapları çıkan 8 adet mantarı, fırına dayanıklı bir kabın içerisine yerleştirin. Üstüne sotelenen mantar saplarını ve dilimlediğiniz kaşar peynirlerini yerleştirin. 180 dereceye ayarlanmış fırında, kaşar peynirleri eriyinceye kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz servis edin. Afiyetler olsun...