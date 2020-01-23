Elmalı kurabiye nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Pastaneden aldığınız lezzette harika bir elmalı kurabiye tarifini sizler için hazırladık. Elmalı enfes iç harcı, tarçının muhteşem kokusu ve üzerindeki pudra şekeriyle bir taneyle doyamayacağınız bir kurabiye tarifi... Herkesin kolaylıkla yapabileceği pratik bir tatlı. İşte elmalı tarçınlı kurabiye tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

250 gr yumuşatılmış margarin

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Yarım su bardağı pudra şeker

3.5 su bardağı un

İç harcı için:

4 elma

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

4 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

Pudra şekeri

Elmalı kurabiye yapılışı:

Öncelikle tarife iç harcını yaparak başlayın. Elmaların kabuklarını soyup bir tavanın içerisine rendeleyin. Ayçiçeği yağı, şeker ve tarçını ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirin. Son olarak ceviz içini ilave edip 1-2 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın. Hamuru için, tüm malzemeyi bir kap içerisine ekleyerek yoğurun. Kurabiye hamurunu, mutfak tezgahında 3 mm kalınlığında açıp üçgenler kesin. Kesilen parçaların geniş taraflarına hazırladığınız elmalı harcı paylaştırıp rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın veya yağlı kağıt kullanın. Fırın tepsisinin içine hazırladığınız kurabiyeleri dizip, 180 dereceye ayarlı fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkarılan kurabiyelerin üzerine bol miktarda pudra şekeri serperek servis yapın. Afiyet olsun!