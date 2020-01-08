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İlişkide güven nasıl sağlanır birlikte yeterli zaman geçirin!

Sağlıklı bir ilişki yürütmenin ve güven ortamı sağlamanın bir takım yolları var. İlişkide daha güvenli hissetmenin yolları içeriğimizde...

İlişkide güven nasıl sağlanır birlikte yeterli zaman geçirin!
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Eşinizin size sevgisini göstermek için yeterince uğraşmadığını düşünüyor, ilişkide kendinizi güvende hissetmiyor, onunla konuştuğunuzu ama pek de iyi sonuçlar almadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu değiştirmek için ikinizin de öğrenmesi gereken birtakım kurallar var. Unutmayın ki güçlü ilişkilerin temelinde her zaman güven yatıyor. Çift olarak daha güvenli hissetmenin yolları içeriğimizde...

Önceliğiniz çift olmak olsun

Bir çift olarak daha güvenli hissetmenin en etkili yollarından biri, birbirinize değer verdiğinizi daha çok belli etmektir. Eşinizin duygusal ihtiyaçları hakkında daha sık düşünmeye çalışın ve bunu ona da belli edin. Önceliğiniz birbiriniz ve ilişkiniz olursa daha güvenli ve mutlu hissedeceksiniz.

Mükemmel dengeyi bulun 

Bir taraf ilişkiye yüzde 10 diğeri yüzde 90 değer verirse bir süre sonra çatırdamalar başlar. İkiniz de ilişkiye yeterince değer verirseniz sorun kalmayacaktır.

Birlikte yeterli zaman geçirin 

Hayat bizi yoruyor. Çoğu zaman yorgun, halsiz ve stresli hissediyoruz. Ama bu, sevdiğiniz insana vakit ayırmayacağınız anlamına gelmiyor. Günlük programınıza bir göz atın ve sevgilinize zaman ayırmak için hangi değişiklikleri yapabileceğinizi görün. Dışarıya çıkabilir veya sadece evde kalabilir ve birkaç saat konuşabilirsiniz; seçim sizin.

Eşinizi ihmal etmeyin 

Eşinizi ihmal etmeyin, çünkü bunu yaparak sonunda kendinize zarar verebilirsiniz! İhtiyaçlarınızın sürekli olarak karşılanmasını istiyorsanız, eşinize sevgi, güvenlik ve emniyet göstermeye çalışın. 

Güven veren biri olun 

Bir çift olarak nasıl daha güvende hissetmek istiyorsanız, önce nasıl güvenilir bir insan olunacağını öğrenmelisiniz. Eşinize, onun size davranmasını istediğiniz şekilde davranın.

Bencillikten uzak durun 

İlişkinizi daha güvenli hale getirmek için partnerinizi mutlu etmenin farklı yollarını düşünmelisiniz. Bencil davranmazsanız ve karşınızdaki insana düşünüldüğünü hissettirirseniz sevdiğiniz kişinin mutlu olduğunu göreceksiniz. Gandhi'nin dediği gibi: “Dünyada görmek istediğiniz değişim siz olun!"

 

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