Ayva yaprağının faydaları neler öksürüğü kesiyor!

Ayva kışın en sevilen meyvelerinden olmasının yanında yaprakları çay olarak tüketildiğinde grip ve nezle gibi hastalıkların yol açtığı öksürüğü kesiyor. Ayva yaprağının öksürüğü kesmesinin yanında vücuda birçok faydası bulunuyor. İşte ayva yaprağının hiç bilmediğiniz faydaları!

Mide rahatsızlıklarını gideriyor, kanserden koruyor

Ayva yaprağı çayı mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Kansere karşı vücudumuzu ve hücrelerimizi korur. Ayva içinde bulunan bazı maddelerin (özellikle B17 vitamini) normal hücreleri bozmadan habis kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğu belirlenmiştir.

Öksürüğü kesiyor

Kış aylarında etkisini gösteren nezle, grip gibi hastalıkların sebep olduğu öksürüğü kesmede ayva yaprağı birebirdir.

Kilo vermeye yardımcı

Oldukça yüksek lif oranına sahip ayva kilo vermeye yardımcı bir besindir. Ayrıca serbest radikallerin cilde verdiği zararları gidermeye yardımcı olur.

İshale karşı faydalı

Ayva yaprakları çay olarak içildiğinde ishale karşı faydalıdır. İshal, kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir ve metabolizmayı dengeler.

Kalp krizi riskini düşürür

Vücut hücrelerindeki sıvı akışını kolaylaştırır. Kalp krizi ve inme gibi hastalıklara karşı sizi korur.

Kansızlığı gideriyor

Aynı zamanda anemi rahatsızlığı olanlar da ayva yaprağı kullanarak kan oranlarını yükseltebilir.

Regl ağrılarını kesiyor

Ayva yaprağı kürleri, kadınların regl döneminde yaşadıkları yoğun ağrıların hafiflemesini sağlar.

Vajinal akıntı sorununu çözer

Aç karnına içilen ayva yaprağı çayı, vajinal akıntıyı kesmeye yardımcı bir bitki çayıdır.

Ayva yaprağı çayı nasıl yapılır?

Ayva yaprağı çayı yapacak olanların bilmesi gereken en önemli şey çok kaynatmamaktır. Çok kaynatıldığında faydalı özelliğini yitirmektedir.

4 bardak su

5 adet ayva yaprağı

Önce suyu kaynatın, sonra ayva yapraklarını ilave ederek 2-3 dakika birlikte kaynatın. Karışımı 5 dakika bekletip süzün. Tatlandırmak isterseniz şeker yerine çok az bal kullanabilirsiniz. Aynı ayva yaprakları 5-6 defa demlenebilir ve her demlenişinde daha fazla özlü bir içecek olur.

Ayva ve yaprağını tüketirken dikkat!

Ayvanın kendisi de, yaprağı da tansiyonun yükselmesine neden olduğundan yüksek tansiyon sorunu yaşayanların ve sürekli kabızlık şikayeti olanların ayva tüketmemesi tavsiye edilir.