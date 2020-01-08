Fırında bonfile sarma nasıl yapılır midenize ziyafet yaşatacaksınız!

Hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Az malzemeli, düşük karbonhidratlı ve çok sağlıklı bu bonfile tarifine bayılacaksınız. Fırında bonfile sarma, misafirlerinizle ve sevdiklerinizle keyifle yiyeceğiniz harika bir yemek. İçerisinde soğan, havuç ve renkli biberler ile doldurduğunuz ve sardığınız bonfileleri önce ocakta mühürlüyor, daha sonra fırına atıyorsunuz! İşte fırında bonfile sarma tarifi...

Malzemeler:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

4 adet biftek ince dövülmüş

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet sarı biber

1 küçük kırmızı soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Nasıl yapılır?

Havucun kabuklarını soyun uçlarını ayıklayın. Renkli biberlerin saplarını ve çekirdeklerini ayıklayarak, ince uzun şeritler halinde doğrayın. Soğanları şerit halinde doğrayın. Havucu da biberler ile aynı ölçüde doğrayın. Yemeği yaparken, ince uzun olarak doğradığınız biberler, havuçlardan ve soğandan bir tutam alarak bifteklerin üzerine yerleştirin. Baharatları bir kapta karıştırıp, bonfilenin üzerine sürün. Daha sonra da biftekleri dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sarın. Tavaya bir miktar yağ ilave edin ve yağ ısınınca, rulo şeklinde sardığınız biftekleri yüksek ateşte hızlıca mühürleyin, böylece etin suyu içinde kalır. Mühürleme işlemi etin hem lezzetli hem de yumuşacık olmasını sağlar. Mühürlenen biftek sarmaları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin

Püf noktası:

Bifteklerinizin ince ve geniş olmasına dikkat edin, içine malzeme koyularak sarılacağı için biftekler mümkün olduğu kadar ince olmalı, eğer biftekleriniz kalın ise et dövme aleti ile inceltip genişletebilirsiniz. Bifteklerin pişerken açılmaması için kürdan ile tutturun. Yanında patates püresi ile servis yapabilirsiniz. Etin pişen suyunu sos olarak kullanın daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun!