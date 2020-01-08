search menu
search
close

Fırında bonfile sarma nasıl yapılır midenize ziyafet yaşatacaksınız!

Et yemeklerinden vazgeçemeyenler için fırında bonfile tadına doyum olmayacak bir ziyafet yaşatacak. İşte fırında bonfile sarma tarifi!

Fırında bonfile sarma nasıl yapılır midenize ziyafet yaşatacaksınız!
-A A+

Hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Az malzemeli, düşük karbonhidratlı ve çok sağlıklı bu bonfile tarifine bayılacaksınız. Fırında bonfile sarma, misafirlerinizle ve sevdiklerinizle keyifle yiyeceğiniz harika bir yemek. İçerisinde soğan, havuç ve renkli biberler ile doldurduğunuz ve sardığınız bonfileleri önce ocakta mühürlüyor, daha sonra fırına atıyorsunuz! İşte fırında bonfile sarma tarifi... 

Malzemeler:

1/2 çay bardağı zeytinyağı
4 adet biftek ince dövülmüş
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
1 adet sarı biber
1 küçük kırmızı soğan
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kırmızı toz biber

Nasıl yapılır?

Havucun kabuklarını soyun uçlarını ayıklayın. Renkli biberlerin saplarını ve çekirdeklerini ayıklayarak, ince uzun şeritler halinde doğrayın. Soğanları şerit halinde doğrayın. Havucu da biberler ile aynı ölçüde doğrayın. Yemeği yaparken, ince uzun olarak doğradığınız biberler, havuçlardan ve soğandan bir tutam alarak bifteklerin üzerine yerleştirin. Baharatları bir kapta karıştırıp, bonfilenin üzerine sürün. Daha sonra da biftekleri dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sarın. Tavaya bir miktar yağ ilave edin ve yağ ısınınca, rulo şeklinde sardığınız biftekleri yüksek ateşte hızlıca mühürleyin, böylece etin suyu içinde kalır. Mühürleme işlemi etin hem lezzetli hem de yumuşacık olmasını sağlar. Mühürlenen biftek sarmaları önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin

Püf noktası:

Bifteklerinizin ince ve geniş olmasına dikkat edin, içine malzeme koyularak sarılacağı için biftekler mümkün olduğu kadar ince olmalı, eğer biftekleriniz kalın ise et dövme aleti ile inceltip genişletebilirsiniz. Bifteklerin pişerken açılmaması için kürdan ile tutturun. Yanında patates püresi ile servis yapabilirsiniz. Etin pişen suyunu sos olarak kullanın daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İlişkide daha güvenli hissetmenin yolu burada! İlişkide daha güvenli hissetmenin yolu burada!
İlişkiler
Tadına doyamayacaksınız: Haşhaşlı revani tarifi Tadına doyamayacaksınız: Haşhaşlı revani tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan olay bikinili pozlar
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Ünlü model Ambrosio ile Ronaldo’nun seksi pozları!
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali inanılmaz
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Önceki Haberler
Sevda Demirel'in ilişkisini öğrenen annesi hastanelik oldu!
Sevda Demirel'in ilişkisini öğrenen annesi hastanelik oldu!
Bu çay öksürüğü anında kesiyor!
Bu çay öksürüğü anında kesiyor!
Arzu Yanardağ: Cahil cesaretinden tiksindim!
Arzu Yanardağ: Cahil cesaretinden tiksindim!
Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamadı!
Ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamadı!
Her gün 1 fincan kuru domates tüketmenin faydası inanılmaz!
Her gün 1 fincan kuru domates tüketmenin faydası inanılmaz!
Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu'na romantik evlilik teklifi!
Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu'na romantik evlilik teklifi!
Diz ve dirseklerinizde döküntü varsa...
Diz ve dirseklerinizde döküntü varsa...
Can Yaman'ın son hali görenleri şoke etti!
Can Yaman'ın son hali görenleri şoke etti!
Yorumlar