Miray Daner ile Kubilay Aka çifti barıştı!

Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılığında rol oynayan kişinin oyuncu Hilal Altınbilek olduğu iddia edilmişti. Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; çift ayrılığa daha fazla dayanamadı. Kubilay Aka, Miray Daner'i yeniden barışmaya ikna etti. İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı.

Aylık 11 bin liraya villa tuttu

Kubilay, Zekeriyaköy'de aylık kira bedeli 11 bin lira olan iki katlı villa tuttu. Lüks villanın alt katına da müzik ve ışık tesisatı döşeterek discoya çevirdi. Çift, dışarı çıkmak yerine dostlarını da eve davet ederek partiler veriyor.

Kubilay Aka menajeriyle yollarını ayırdı

Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka'nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Ayrılık, Kubilay Aka’nın Instagram’da menajerini takipten çıkmasıyla açığa çıktı. Bu ayrılıkta Miray Daner'in "Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum" sözlerinin etkili olduğu iddia edildi.

Kubilay'ı o keşfetmişti!

Kubilay verdiği bir röportajda menajeri Ufuk Ergin'in kendisini nasıl keşfettiğini şu sözlerle anlatmıştı: "Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi."

"Ufuk bana “Vatanım Sensin" dizisindeki dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim. O akşam kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından birkaç deneme çekimine katıldım ve Ali Kemal rolüne kabul edildim."

"Sen hep çok özel olacaksın" sözleriyle ayrılmıştı

Kubilay Aka Miray Daner ile ayrılık haberini “Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın" sözleriyle Instagram'da yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.