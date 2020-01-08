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Kurutulmuş domatesin faydaları neler akciğer hastalıklarını gideriyor!

Kuru domates her gün 1 fincan tüketildiğinde akciğer ve pankreas hastalıklarını önlüyor. İşte kuru domatesin hiç bilmediğiniz faydaları!

Kurutulmuş domatesin faydaları neler akciğer hastalıklarını gideriyor!
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Faydaları saymakla bitmeyen domatesin kurutulmuş hali tam bir şifa kaynağı. Kış mevsiminde sağlıkla kullanabileceğiniz kuru domatesi günde 1 fincan tüketmek akciğer ve pankreas hastalıklarından korunmanızı sağlayacak. İşte kurutulmuş domatesin daha önce duymadığınız yararları!

Vücudun ihtiyacı olan vitamini sağlıyor

Her gün 1 fincan kurutulmuş domates tüketmek, vücudun vitamin ihtiyacını yarı yarıya karşılar.

Akciğer hastalıklarına iyi geliyor

Kuru domates aynı zamanda akciğer ve pankreas kanserine karşı koruyucu bir kalkan görevi gösterir. Kuru domateslerin bu faydalarından iyi bir şekilde faydalanmak için muhakkak evde kendiniz kurutun ve hazır olarak almamaya özen gösterin.

Vitamin ve mineral deposu

Kurutulmuş domates, A, C ,B1 ve B2 vitaminlerini bulundurur, potasyum bakımından zengin bir besin kaynağıdır.

Kanser savaşçısı

Meme ve kolon kanseri görülme ihtimalini azaltır. Kalsiyum, demir, folat ve manganez içeriyor ve prostat,meme ve kolon kanserlerıne karşı koruyucu likopen ve antioksidanlar içeriyor.

Sindirimi kolaylaştırır

Kurutulmuş domates tüketmek sindirimi kolaylaştırarak, sindirim sisteminin hızlanmasına yardımcı olur.

Kabızlığı önleyip açlık hissini yok ediyor

Yüksek oranda lif içeren yapısıyla kuru domatesler kabızlığı önlenmesini ve açlık hissini ortadan kaldırmayı sağlar

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