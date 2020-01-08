Sosyal medya mesajları Arzu Yanardağ'ı isyan ettirdi!

Sosyal medya üzerinden ünlülere gönderilen mesajlar ünlüleri çilden çıkarabiliyor. Arzu Yanardağ da o isimlerden biri. Güzel oyuncuya sosyal medya üzerinden bazı erkek takipçilerinin yolladığı mesajlar isyan ettirdi.

"Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum!"

Arzu Yanardağ, DM’den (Instagram kısa mesajları) yürüyen bazı erkeklerin, karşılık alamayınca ‘Zengin playboy değilim diye cevap vermiyorsun!’ demelerine isyan etti: Playboylarla hiç işim olmadı. Bu güven nereden geliyor? Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum!

"Kıt zekalılar!"

42 yaşındaki güzel, Instagram'da paylaştığı mesajda su sözlerle öfkesini dile getirdi: DM'den yazdıkları salaklıklara, zengin playboy olmadıkları için cevap vermediğimi düşünen kıt zekalılar var. Bu güven nereden geliyor acaba? Bu devirde playboy mu kalmış? Kaldıysa bile, bugüne kadar onlarla işim olmadı. Bundan sonra da asla olmaz. Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum.

Arzu Yanardağ kimdir?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde Nejla- Ferruh Yanardağ çiftinin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğretimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamlayan Yanardağ, bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra Türkiye'nin en başarılı podyum mankenlerinden biri olmuştur. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi almıştır. 1996'da yönetmenliğini Kaya Ererez’in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünde oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Mankenliğinin yanı sıra Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgar, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizi, film ve müzik kliplerinde oynamıştır. Oyuncu en son Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterine hayat vermiştir.