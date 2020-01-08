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Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na Belçika'da evlilik teklifi etti!

Taner Ölmez bir süredir birlikte olduğu Ece Çeşmioğlu'na Belçika'da romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Çeşmioğlu'nun Ölmez'e yanıtı "evet" oldu.

Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na Belçika'da evlilik teklifi etti!
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Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterine can veren Taner Ölmez birliktelik yaşadığı sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na Belçika'nın Brugge kentinde romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

Brugge'de tatile çıktılar

Oyuncu Taner Ölmez sevgilisi ile geçtiğimiz günlerde tatile çıktı. Meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Tamer Ölmez'in, özel hayatıyla ilgili önemli bir karar aldı. Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez bir süredir ilişki yaşadığı Ece Çeşmioğlu’na Belçika’nın tarihi şehri Brugge’de evlenme teklif etti.

Köprü üzerinde romantik evlilik teklifi

Taner Ölmez'in bir köprünün üzerinde yürürken yaptığı teklife Çeşmioğlu’nun yanıtı “evet” oldu. Ünlü çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmayı planlıyor.

 

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