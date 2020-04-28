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İlişkide sevgi bağını güçlendirmek için neler yapılmalı soru sorun!

İlişkinizde sevgi bağınızı güçlendirecek noktalara dikkat edin. Böylelikle erkek arkadaşınızın sizi daha çok sevmesini sağlayacaksınız!

İlişkide sevgi bağını güçlendirmek için neler yapılmalı soru sorun!
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Günümüzde ilişkiyi güçlendirmek ve sürdürmek zor olarak görünse de özverili davranarak bunu başarabilirsiniz. Yalnızca doğru yöntem ve davranışları uygulamaya dikkat etmelisiniz. Erkek arkadaşınızın size olan sevgisini ikiye katlayacak yolları sıraladık. İşte aşkınızı zirveye taşıyacak yöntemler!

Onu suçlamaktan kaçının 

“Sen” ve “neden” kelimelerine odaklanan cümleler genellikle suçlayıcı yapıda olduğu için bunları kullanmaktan vazgeçin. Bu cümleler karşı tarafın kendini savunma iç güdüsünü harekete geçirebilir. Bu da tartışmaya yol açacaktır. Bu neden ile ''sen'' yerine ''ben'' kullandığınız cümleler ile iletişim kurun. Örneğin ''Beni neden aramadın?'' yerine ''Bugün beni aramadığını fark ettim'' gibi bir cümle kurabilirsiniz.

İyi bir dinleyici

Her zaman konuşmak ama hiç dinlememek ilişkilerde oldukça büyük bir sorun. Bu davranış kötü iletişime sebep olan en büyük etkenlerden. Erkek arkadaşınız, sizinle problemlerini paylaşma konusunda rahat olabilmeli ve onu dinlediğinizi bilmeli. Unutmayın ki ilişkilerde birbirine destek olmak önemli bir konu.

Soru sorun 

Hesap sormanın ve soru sormanın arasındaki farkı ayırt edin. Ona gününün nasıl geçtiğini ve nasıl hissettiğini sorun. Duygularını ve hissettiklerini anlamaya çalışın.

Birbirinize garanti gözüyle bakmayın

Uzun süreli ilişkilerde taraflar birbirine hiç gitmeyecekmiş gibi davranmaya başlayabilir. Bu da hem kişilerin hem de ilişkinin yıpranmasına sebep olur. Bu neden ile erkek arkadaşınıza 'her zaman olacak' yerine 'iyi ki var' davranışlarınız ile yaklaşmanızı öneririz. Birkaç iltifat ve sevginizi ifade etmek işleri kolaylaştıracaktır.

Trip atmayın

Pasif agresiflik, yani halk arasında bilinen ''trip'' davranışından uzak durmayı dene. Sinirlendiğinde onu davranışların ile cezalandırmak yerine, iletişim kurarak sorunu çözmeyi denemelisin.

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