Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı Sibel Can kahroldu!

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, dün hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılırken yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Sibel Can ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Sibel Can gözyaşlarını tutamadı

Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına hakim olamadı.

Son paylaşımını dün yapmıştı

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı. Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.