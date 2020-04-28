search menu
search
close

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı Sibel Can kahroldu!

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı Sibel Can kahroldu!
-A A+

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, dün hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırılırken yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Sibel Can ise gözyaşlarına hakim olamadı. 

Sibel Can gözyaşlarını tutamadı 

Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Nur Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına hakim olamadı.

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı Sibel Can kahroldu!

Son paylaşımını dün yapmıştı 

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı. Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı Sibel Can kahroldu!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Şahane lezzet: Mantarlı patates yemeği Şahane lezzet: Mantarlı patates yemeği
Yemek
Vücut tipine göre pantolon seçme tüyoları! Vücut tipine göre pantolon seçme tüyoları!
Moda
En Güncel Galeriler
Salgından önce hostesti bakın şimdi ne iş yapıyor!
Salgından önce hostesti bakın şimdi ne iş yapıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Dünyanın en seksi kadını o pozuyla sosyal medyayı salladı!
Dünyanın en seksi kadını o pozuyla sosyal medyayı salladı!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali şaşırtıyor!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali şaşırtıyor!
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı'dan Canan Karatay bombası
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Önceki Haberler
Ramazan ayını sağlıklı geçirmek istiyorsanız bunlara dikkat!
Ramazan ayını sağlıklı geçirmek istiyorsanız bunlara dikkat!
Vefat etmeden önce yaptığı son paylaşımı yürek burktu!
Vefat etmeden önce yaptığı son paylaşımı yürek burktu!
Fazla çay içmenin bu zararı şaşırtıyor!
Fazla çay içmenin bu zararı şaşırtıyor!
Oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında açıklama yaptı!
Oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında açıklama yaptı!
Hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
Hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
Ağız kuruluğunu önlemek için sahur önerisi!
Ağız kuruluğunu önlemek için sahur önerisi!
Nur Yerlitaş'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu!
Nur Yerlitaş'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu!
İşte boyun ağrısını anında gideren yöntem!
İşte boyun ağrısını anında gideren yöntem!
Yorumlar