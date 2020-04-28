Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında açıklama yaptı!

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Gudio Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde sevgilisiyle beraber karantinada olan Subaşı, sevgilisinin kendisiyle birlikte oruç tutmaya çalıştığını söyledi.Subaşı, sevgilisi için oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" dedi.

Egzersiz yapınca acıktık ve susadık

Virüsten korunmak için market alışveriş dışında sokağa çıkmayan ikili, bu süreci verimli kullanmak için evde spor yapmaya başladı. Oruçlu iken spor yapan Subaşı, zorlandığını da Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi. Subaşı, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşündü: "Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var."

''Guido benimle oruç tutmaya çalışıyor''

Sevgilisinin kendisiyle oruç tutmaya çalıştığını söyleyen Subaşı, "Evet Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" dedi.