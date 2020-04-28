64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir hastalığı neydi

Ünlü modacı ve sanat dünyasının sevilen ismi Nur Yerlitaş ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Yerlitaş'ın dün vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Cenk Eren, duyurdu. Ölümünün ardından Yerlitaş kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, kariyeri gibi konular merak edilmeye başlandı. Ünlü modacı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını içeriğimizden okuyabilirsiniz.

Nur Yerlitaş kimdir?

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa'da doğmuştur.Annesinin adı Saadet Yerlitaş'dır. Benan adında bir kız kardeşi vardır. Dobralığı ile biliniyor. Bu yüzden sözünü sakınmak hiç ona göre değil. Kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyor. Bilindik ifadesiyle "modacı" olarak anılmak istemiyor. Bir dikiş atölyesi vardır.80li yıllarda Paris'ten, Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlamış.Nur Yerlitaş, Nişantaşı'nda ikamet etmektedir.İtalya'nın Milano kentinde de yüksek tavanlı minik bir dairesi var. Mutfağında iki buzdolabı var. Birinde meyveler, içecekler, diğerinde pasta tipi yiyecekler bulunuyor.Nur Yerlitaş'ın evinde iki yardımcısı var, banyoda hamam usulü yıkanıyor. Her sabah yardımcıları tarafından taslarla, keselerle yıkanıyor.Derin Mermerci'ye de Bülent Ersoy'a da elbise dikiyor. Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan'ın sahne kostümlerini hep Nur Yerlitaş diker.Nur Yerlitaş, 2007 yılında Show TV'de Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı "Bak Kim Dans Ediyor" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrıldı.