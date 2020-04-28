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Vefat eden Nur Yerlitaş ameliyat sürecini böyle anlatmıştı!

Vefat etmeden önce son olarak Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 2. Sayfa programına katılmış ve ameliyat sürecini anlatmıştı.

Vefat eden Nur Yerlitaş ameliyat sürecini böyle anlatmıştı!
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Moda dünyasının sevilen ismi Nur Yerlitaş, vefat etmeden önce son olarak Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 2. Sayfa programına katılmış ve ameliyat sürecini anlatmıştı. Yerlitaş,  "Ebru Gündeş'in bir günde 2 kez geldiği oluyordu. Hülya Avşar her gün arıyor. Tarkan canım benim! 2 ay telefonlara bakmadım, yasaktı... O Tarkan'ın sevgisi saygısı ay neler neler... Çok mutlu oldum. O çok sevdiğim biri. Yıllar önce 3 gömlek hazırlamıştım. Yurtdışında giymişti. Sibel Can öyle... Seda Sayan..."demişti. 

''Her gün doktora gidiyorum'' 

"Doktorum 'birkaç ay beklememiz lazım' demişti. 5 ay sonra o tümörün de kendi kendini ürettiği ortaya çıktı.& ; Her gün doktora gidiyorum. Kemoterapiye başlayacağım. Meğer ben 1,5-2 sene önce hastalanmışım."

''Tümör beynime yaklaşmış'' 

"Ben son televizyon programından 2 aylık parayı bırakıp çıktım. Benim 'başım ağrıyor' deyip çıktım. Panik atak diye doktora gittim meğer tümör beynime yaklaşmış."

''40 kilo verdim''

Kız kardeşim aradı 'seni doktora götüreceğim' dedi. Gittik, teşhis koydular. Bir de çok kilo verdim. 4 gün yemek yemiyordum. Ben gurme bir kadınım düşünün... 40 kiloya yakın verdim. Bu hastalıktan. Sadece sağlık, sağlık ve sağlık... Atölyem açık kız kardeşim orada... Bana 'Sana Milano'da ev tutalım, orada yaşa' dediler. Kabul etmedim. 'Atölyem açık olacak' dedim. Çünkü çok emek verdim."

 

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