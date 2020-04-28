Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı yürek burktu bende kal!

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçen sene beyin kanseri nedeniyle ameliyat olan Nur aYerlitaş ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğdu. Ünlü modacının ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptıpı son paylaşımı ise yürek burktu.

''Baktığın yerdeyim, bende kaldı!''

Sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Nur Yerlitaş, paylaşımında "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" notunu yazdı. Yerlitaş'ın paylaşımına yorum yapan şarkıcı Ajda Pekkan ise "Canım Nur'cuğum, seni çok özledim" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi görüyordu

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım" demişti.