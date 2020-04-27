Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından ünlü isimler yasa boğuldu!

Kanser tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ajda Pekkan, Cenk Eren, Seda Sayan gibi birçok ünlü isim Nur Yerlitaş anısına paylaşımda bulunurken, baş sağlığı dileklerini iletti.

İşte ünlülerin Nur Yerlitaş için başsağlığı mesajları...

AJDA PEKKAN



"Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve şov dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostluğunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allah'tan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu."



KADİR DOĞULU

Nur Yerlitaş ile aynı programda jüri koltuğunda oturan Kadir Doğulu da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Çok üzüldüm. Nurlar içinde uyu Allah rahmet eylesin." dedi

SEDA SAYAN

"Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım uğur böceğim akıl hocam kılavuzum ismin gibi Nur'lar içinde uyu inşallah NUR YERLİTAŞ. Başımız sağ olsun."

CENK EREN

"Çok çok üzgünüm. Çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin."

LERZAN MUTLU

"Allah rahmet eylesin."

İZZET ÇAPA

"Yüreği tertemiz, sevgisi samimi, dostluğu emsalsiz, sohbeti çok kıymetli bir yakınımı, can arkadaşım Nur Yerlitaş’ı kaybettiğimizi öğrendim bir kaç dakika önce...Çok çok üzgünüm...Biliyorum ki onu tanıyan herkes çok üzgündür...Başımız sağ olsun, Nur’um mekanın cennet, kabrin ismin gibi nur olsun...Seninle saatler süren o sohbetlerimizi çok özleyeceğim..."

DERYA TUNA

"Benim dostum yıllanmış arkadaşım duyduğumdan beri kendimde değilim. Bu mübarek Ramazan ayında mekanın cennet olsun Nurum."

CEMİL İPEKÇİ

"Canım yıllarımın dostu, gönlü güzel dostluğu güzel, zevk dolu, insan olarak bir daha eşi gelmeyecek adı gibi gönlü nur, Nur Yerlitaş’ın vefatı inanılmaz derin bir acı ve üzüntüye boğdu beni. Nur'um yattığın yer adın gibi nurlarla dolsun, bu mübarek ay ve günün tüm rahmeti üzerine yağsın. Öbür alemde görüşmek üzere canım benim."