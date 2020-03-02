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İlişkinin yıpranmaması için neler yapılmalı tartışmada kendinizi sakinleştirmeye çalışın!

Bir ilişkide yaşanan kavgalar bazen geri dönülmez sonuçlara neden olabiliyor. İlişkinizin yıpranmaması için tartışma sırasında yapmanız gerekenleri sıraladık...

İlişkinin yıpranmaması için neler yapılmalı tartışmada kendinizi sakinleştirmeye çalışın!
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Flörtünüz veya eşinizle her zaman aynı fikirde olamazsınız. Her ilişkide zaman zaman tartışmalar olması gayet normal bir durum. Bu noktada tartışmaların ilişkinizi yıpratıp geri dönülmez sonuçlara sebebiyet vermemesi için dikkat etmeniz gereken bazı konular var. İşte tartışma sırasında yapmanız gerekenler...

Duygularınızı kabullenin

O anda hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan ya da bağırmadan; duygularınızı kabullenin. Şu anda üzgün veya korkuyor musunuz? Çok sinirli veya güvensiz hissediyor musun? Bu duyguları hissetmenize izin verin ve onları gerçekten kabul edin. Duygularınızı kabullenmeniz sizi rahatlatacaktır. 

Kendinizi sakinleştirmeye çalışın

Sinir sisteminizi düzenleyemiyorsanız herhangi bir sorunu veya çatışmayı etkili bir şekilde çözemezsiniz. Bu nedenle daha mantıklı kararlar almak ve kendinizi daha iyi ifade etmek için sakin olmaya çalışın. En etkili yöntemler olarak biraz etrafta dolaşmak ve derin nefes almak sizi sakinleştirecektir.

Hiçbir şeyi "düzeltmeye" çalışmadan eşinizi dinleyin

Eşinizin de sizi aynı niyetle dinlemelerini istediğiniz gibi, düşüncelerini en aza indirmeden onun da nasıl hissettiğini kabul edin. 

Tekrar konuşmaya hazır olduğunuzda dürüst olun

Eşinize "Konuşmaya hazır mısın yoksa daha fazla zamana mı ihtiyacın var?'' sorusunu iletin. Bu soruyu aynı zamanda kendinize de sorun. Kavga etmek yerine, problemlerinizi konuşabileceğiniz sakin bir ortam yaratın ve beraber bu problemlerin üstesinden gelin.

Hislerinizin sorumluluğunu alın

Onun ya da durumun size hissetiklerini ''Böyle hissediyorum'' ''Böyle düşünüyorum'' gibi ifadeler ile anlatmaya çalışın. Böylelikle o da hangi davranışının sizde nasıl bir his uyandırdığı konusunda bilgi sahibi olacaktır.

Ben ifadeleri kullanmak, dinleyicinin davranışlarına odaklanmadan herhangi bir davranış veya çatışma hakkında konuşmacı olarak duygularınızı yakınlaştırmanıza yardımcı olur.

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