Oyuncu Ahu Yağtu sahnede düşerek omurunu kırdı!

Yer aldığı projelerle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Ahu Yağtu, "Karanlıkta Komedi" adlı tiyatro oyununda sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Omuru kırılan güzel oyuncu, 5 hafta evde istirahat etme kararı aldı.

"Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım"

Hayranlarını üzen bu haber üzerine Yağtu, "Omurganın en alt kuyruk sokumu bölgesindeki omurda kırık var. Doğal olarak bir operasyon yapılamıyor. Evde dinlenerek ve spor yaparak atlatacağım. Kemik kendi kendine kaynayacak inşallah” diyerek açıklama yaptı.

Tiyatro oyunlarına ara verdi

Burcu Kara, Gökçe Özyol ve Akasya Aslı Türkmen'in rol aldığı oyun Yağtu'nun başına gelen bu kaza nedeniyle oyunun 3-4 Mart tarihlerindeki İzmir ve Ankara oyunları da ileri bir tarihe ertelendi. Yağtu, "Kaza sonrası 'Karanlıkta Komedi' ve bu ay başlayacak olan 'Closer' adlı tiyatro oyunlarıma ara vermek zorunda kaldım" dedi.