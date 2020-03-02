Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz İstanbul'da yanyana ilk kez görüntülendi!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Atina tatillerinin ardından İstanbul'da ilk kez yan yana görüntülendiler. Ünlü komedyeni özel aracıyla evine bırakan Serenay, basın mensuplarını görünce biranda gerildi. Sarıkaya şoförüne "Hadi gazla" diyerek oradan uzaklaşmak istedi. Yılmaz'ın yüzünün asılması dikkatlerden kaçmadı.

''Hayatım teşekkür ederim''

Aşklarını basından uzak yaşamak isteyen ancak Atina'da Türk vatandaşlarına yakalanınca aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz birlikte görüntülendi. Serenay Sarıkaya, önceki gece ünlü komedyeni Levent'teki evine bıraktı. Sevgilisinin arabasından inen Cem Yılmaz, genç oyuncuya "Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak" dediği anda basın mensuplarını fark etti. Sevgilisiyle görüntülenmekten rahatsız olan Yılmaz'ın yüzünün asılması da dikkatlerden kaçmadı.

Serenay'ın suratı asıldı

Öte yandan aracında morali bozuk şekilde oturan Serenay Sarıkaya ise şoförüne "Hadi gazla" diyerek oradan uzaklaşmak istedi.

''Ne diyeyim arkadaşlar''

Cem Yılmaz ise "Cem Bey kusura bakmayın. İşimizi yapıyoruz. Anlayış gösterin" diye konuşan muhabirlere nazikçe "Ne diyeyim arkadaşlar. İyi geceler" dedikten sonra evine girdi.