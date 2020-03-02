Sohbet etmenin faydaları neler duygusal bağışıklığı kuvvetlendiriyor!

Arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle çay ya da kahve eşliğinde sohbet etmek kültürümüzün bir parçası. Dostlarınızla kurduğunuz iletişim, bağışıklık sisteminine etki ettiğini biliyor muydunuz? Duygusal sağlık alanında dünyaca ünlü uzman Psikolog Dr. Guy Winch, kaliteli iletişimin, duygusal bağışıklığımızı nasıl kuvvetlendirdiğini açıkladı.

İnsanlarla bağ kurmak önem taşıyor

İnsanlar sosyal varlıklardır. Bir gruba ait hissetmek ve insanlarla anlamlı bağlar kurmak doğamızda var. Kaliteli iletişim; en basit anlatımıyla duygularımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi birbirimizle paylaştığımız, kendimizi karşımızdaki insana daha yakın hissettiğimiz ve bize iyi hissettiren iletişimdir.

15 dakikalık kaliteli iletişim duygusal sağlığa faydalı

Tamamen 'an'da olduğumuz, karşımızdakini dinlediğimiz ve derinlemesine sohbet ettiğimiz en az 15 dakikalık kaliteli bir iletişim bile duygusal sağlığımıza çok önemli katkı sağlıyor.

İletişim halinde olmak hastalıklardan koruyor

İletişim halinde olan insanlar daha az hasta oluyor. Grup içerisinde iletişim halinde olmak daha çabuk toparlanmayı sağlıyor. Kaliteli iletişim, bizleri insanlar ile daha yakın hale getiriyor. Hem fiziksel, hem de psikolojik açıdan daha sağlıklı oluyoruz. Bu noktada kültürel ritüeller iyi bir araç olabilir. Yapılan araştırmalar; en yüksek oran Türkiye'de olmak üzere bir çay eşliğinde sohbet etmenin insanlara iyi hissettirdiğini gösteriyor.

Kendinize telefonsuz alanlar yaratın

Cep telefonunun yeri yastık altı değil. Cep telefonunu yatak odanızdan uzaklaştırın. Yemekte de yanınızda, masanızda olmasın. Telefonsuz alanlar, telefonsuz zamanlar yaratın. Çocuğunuzun odasında telefon olmamalı, odasına gerçekten uyumaya gitmeli.

Bir bardak çay kaliteli iletişime zemin hazırlıyor

Dokuz ülkede gerçekleştirilen bir araştırmaya göre ise, Türkiye'de insanların arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmeyi çok önemsediklerini gösteriyor. Buna karşılık insanların yüzde 42'si ilişkilerinin yüzeysel düzeyde kaldığını söylüyor. Araştırmaya göre, Türkiye'de insanların yüzde 89'u arkadaşlarıyla bir bardak çay eşliğinde sohbet etmenin kaliteli iletişim için ortam sağladığını, 10 kişiden 9'u ise sohbet esnasında karşımızdaki kişinin hayatına gerçekten ilgi göstermenin kaliteli iletişim için önem taşıdığını söylüyor. Araştırmanın yapıldığı tüm ülkeler arasında en çok Türkiye'deki insanlar yeni arkadaşlar edinmenin önemli olduğunu düşünüyor.