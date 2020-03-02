İlayda Akdoğan kimdir 66 kişinin yaşamını yitirdiği İran'da mahsur kaldı!

'Mustang' ve 'Masallardan Geriye Kalan' filmlerindeki oyunculuğuyla adını duyuran İlayda Akdoğan, koronavirüs sebebiyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği İran'da mahsur kaldı. Güzel oyuncu ülkeye gittikten bir süre sonra İran'da çıkan koronavirüsü haberlerinin ardından Türkiye'ye dönmek için harekete geçti. Akdoğan iki ülke arasındaki uçak seferleri iptal edilince İran'dan ayrılamadı.

Farsça öğrenmeye başladı

Koronavirüse yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkamayan İlayda Akdoğan, vakit geçirmek için Farsça öğrenmeye başladı. Güzel oyuncu, bir hayranının "Kalkıp ülkene gitsene. Deli misin? Her gün daha kötü olacak" şeklindeki mesajına "Ben de günlerdir keyfimden buradayım zaten. Sabır, sabır ya sabır." yanıtını verdi.

İlayda Akdoğan kimdir?

1998 yılında İstanbul'da doğan İlayda Akdoğan, oyunculuğa çocukluktan başlayanlardan. Annesinin bebeklik fotoğrafını bir dergiye göndermesiyle yapımcıların dikkatini çeken genç oyuncunun ilk rolü 2014 yılı yapımı En İyi Arkadaşım dizisinde oldu. 2004 yılı çocuk dizilerinden olan Hamdi Alkan yapımı En İyi Arkadaşım' da rol aldı. Daha sonra; Bez Bebek, Sevgili Dünürüm, Oyunbozan, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi çeşitli dizide oynadı.

Yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven'in üstlendiği ve çekimleri Kastamonu İnebolu ilçesinde tamamlanan Mustang filmiyle tanındı. Film Cannes Film Festivali'nde birinciliğe aday gösterilmişti.